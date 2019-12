Oficial. Con 34 años, el argentino Ezequiel Lavezzi le puso punto final a su carrera deportiva y le dijo adiós al fútbol con un emotivo mensaje que dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram.

“Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón.⁣⁣Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino.⁣Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida.⁣⁣Fui muy feliz! Un abrazo⁣⁣”, posteó.

Lavezzi jugó en el Hebei Fortune de la Superliga China hasta el mes pasado y actualmente se encontraba en receso. Con el mercado de verano abierto, muchos pensaron que el jugador volvería a su país a jugar sus últimas temporadas en el equipo de sus amores: Rosario Central. Sin embargo, hace unas semanas, el jugador argentino ya había abierto la posibilidad de colgar los chimpunes a fines del 2019. Finalmente la noticia se confirmó esta mañana y el Arroyito se quedará con las ganas de tenerlo por última vez entre sus filas.

Los equipos del Pocho

A lo largo de su carrera, Ezequiel “el Pocho” Lavezzi pasó por equipos como el Pincha de Caseros (entre 2003 y 2004), San Lorenzo (2004 - 2007), Nápoli (2007 -2012) y Paris Saint-Germain (2012 - 2016). En total jugó 560 partidos, marcó 160 tantos y obtuvo 14 títulos.

Con la selección argentina sobresalió en la época de Alejandro Sabella en el Mundial de Brasil 2014, en el que obtuvo el subcampeonato. Con la albiceleste Lavezzi jugó 51 encuentros y marcó 9 tantos.

Nápoli y albiceleste despiden al Pocho

Luego del anuncio del “Pocho”, la selección argentina y el Nápoli despidieron a su goleador por medio de emotivas dedicatorias publicadas en sus cuentas de Twitter. “Gracias por todo”, escribió la albiceleste. Mientras que desde la cuenta oficial de la Azurri se enunció: “Lo mejor para ti en esta nueva etapa”.