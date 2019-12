The Strongest vs. Oriente Petrolero EN VIVO | Ver The Strongest vs. Oriente Petrolero Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | HOY se enfrentan (EN DIRECTO vía Tigo Sports) por la jornada 21 del Torneo Clausura 2019 de la Primera División de Bolivia.

Este partido del fútbol boliviano se desarrollará en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega The Strongest vs. Oriente Petrolero por la Liga de Bolivia?

La transmisión del The Strongest vs. Oriente Petrolero EN VIVO está programado para las 8:30 p.m. (hora de Bolivia). A continuación, te dejamos los horarios para que no te pierdas este duelo del fútbol boliviano:

México - 6:30 p. m.

Perú - 7:30 p. m.

Colombia - 7:30 p. m.

Ecuador - 7:30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Florida y Whasington D. C.) - 7:30 p. m.

Venezuela - 7:30 p. m.

Paraguay - 8:30 p. m.

Chile - 8:30 p. m.

Argentina - 8:30 p. m.

Brasil - 8:30 p. m.

¿En qué canal ver EN VIVO The Strongest vs. Oriente Petrolero?

Para no perderte los pormenores del The Strongest vs. Oriente Petrolero EN VIVO por el Torneo Clausura 2019 de la Primera División del fútbol boliviano, podrás seguirlo por estos canales de transmisión si estás en Bolivia: Tigo Sports.

- Argentina: Tigo Play

- Brasil: Tigo Play

- Chile: Tigo Play

- Colombia: Tigo Play

- Ecuador: Tigo Play

- Paraguay: Tigo Play

- Perú: Tigo Play

- Venezuela: Tigo Play

The Strongest vs. Oriente Petrolero: pronóstico y/o apuestas del partido

Te Apuesto: The Strongest (1.05), empate (6.75), Oriente Petrolero (19.00)

Inkabet: The Strongest (1.04), empate (11.00), Oriente Petrolero (23.00)

Betsson: The Strongest (1.05), empate (10.50), Oriente Petrolero (30.00)

Bet365: The Strongest (1.06), empate (10.00), Oriente Petrolero (21.00)

Alineaciones probables del The Strongest vs. Oriente Petrolero por Liga de Bolivia

The Strongest: D. Vaca; Bejarano, Campos, Castro, Marteli; Reina, Reinoso, Torres, R. Vaca; Valverde, Wayar.

Oriente Petrolero: Quiñónez; Anez, Castillo, Gamarra, García; Mugni, Olguin, Palmieri, Pérez; Rojas, Ruiz.