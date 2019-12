Diego Rebagliati: “A Backus no le interesa Sporting Cristal”

Tras la salida de Carlos Lobatón de Sporting Cristal se han tejido diversas hipótesis de lo que supone la venta del club celeste. El exfutbolista Diego Rebagliati utilizó su cuenta de Twitter para explicar los hechos.

“Algunas precisiones respecto a Sporting Cristal: ¿Hay déficit? Falso. El déficit se va a generar a partir de enero. Este año ya estaba pagado con los ingresos del ejercicio. El hueco el 2020 es por la reducción drástica del contrato de Backus (de 3M a 0.5 M)”, inició Diego Rebagliati.

“Eso lo aceptaron los compradores y creyeron reemplazar ese hueco con los ingresos de Copa. Al caerse la fase de grupos, se genera el hueco a partir de enero. Entre la incertidumbre de la Libertadores y la reducción de Backus los ingresos se reducen considerablemente”, continúa el hoy comentarista deportivo.

“¿Ayer le dijeron a Lobatón para reducir sy sueldo y eso le molestó ? Falso. Desde enero había un acuerdo para que sea el último año de Loba, el jugador tiene derecho a querer seguir, pero SC está cumpliendo lo acordado. La comunicación desde el club ayer fue mala, la decisión no”, explica sobre la posición de Sporting Cristal.

“¿Entre Lobatón, Calcaterra y Cazulo ganaban 100 mil dólares mensuales? Falso. Entre los tres no llegan a la mitad de esa cifra. El mejor pagado del plantel es Herrera, los tres referentes han ido adecuando sus contratos en las últimas renovaciones”, comenta Diego Rebagliati.

“¿Existe cláusula para que Innova pueda devolver SC y recuperar el dinero? No existe esa cláusula. Backus no la aceptaba porque no le interesa el club. Si ven un problema serio podrían analizar deshacer la venta, pero es difícil. Antes, aumentan el aporte anual a cuenta de futuros años”, comparte sobre la posibilidad de que la venta de Sporting Cristal de marcha atrás.

“Lo que es real es que hay mucha incertidumbre al interior del club: en trabajadores y jugadores. Las gerencias están sobrecargadas de trabajo, incluso con temas que antes veía directamente el accionista (la contabilidad, por ejemplo). Falta comunicación y experiencia. El reto es grande”, concluye Diego Rebagliati.