“Serán los 90 minutos más importantes de nuestras vidas”, fue una de las tantas frases que Pablo Bengoechea dejó en su último encuentro con la prensa, una frase que, siendo de las pocas dedicadas 100% al fútbol que dijo esa tarde, se instaló en la mente del hincha de Alianza Lima como un lema que llevará como consigna este domingo en Matute.

Llegó el momento de pasar la página, no pensar más en arbitrajes ni en el VAR, olvidarse de los reclamos, no pensar en ‘conspiraciones’ y enfocarse en lo futbolístico. Los íntimos deberán salir a mantener su arco en cero, anotarle tres goles a Binacional para empatar la serie y uno más para gritar campeón si es que el destino no los lleva al tiempo extra y luego a los penales.

Es por eso que la necesidad de colocar una oncena titular ultra ofensiva parte como su idea principal; sin embargo, Pablo Bengoechea, metódico como él solo, privilegia siempre la preparación del partido y la proyección de situaciones. Ante Sporting Cristal alineó a sus jugadores pensando en un encuentro de 180 minutos y le funcionó, para este domingo piensa en un partido con alargue.

En un duelo de tres tiempos, como vislumbra el estratega uruguayo, no conviene ‘poner toda la carne en el asador’ de arranque. Bengoechea no probó un once completo, pero en los trabajos con balón se pudo ver a una volante de cinco con un único punta. Ensayó con Adrián Balboa como ‘9’, escoltado por Quevedo y Felipe Rodríguez, con Ramírez, Cruzado y Fuentes detrás de ellos.

En un segundo trabajo, aparecieron Arroé y Manzaneda para reemplazar a Cruzado y Fuentes, mientras que recién en la tercera etapa del entrenamiento ingresó Federico Rodríguez, para acompañar a ‘Rocky’ en la delantera. El 4-5-1 parece seguro, aunque aún quedan tres días para seguir probando opciones.

Se vienen cambios

Mientras el primer equipo se prepara para un partido decisivo, en esferas superiores se avecina una transición de poderes. El Fondo Blanquiazul, principal acreedor de la institución victoriana, convocó a Junta de Acreedores para este lunes 16 y jueves 19 de diciembre. El tema principal por tratar es el cambio de administrador y Kattia Bohórquez, actual gerente de finanzas, se perfila como principal opción para reemplazar a Renzo Ratto.