Carlos Lobatón le dijo adiós a Sporting Cristal tras 15 años de éxitos. El ídolo celeste seguirá su carrera futbolística. Gonzalo Núñez, periodista deportivo, despotricó contra el volante.

“Ya fue , (Lobatón) le quita el sitio a un chico, no seas conchudo. Le dieron dos años más, eso quedaron con él, que no iba a jugar todos los partidos. Aportó, pero no fue determinante, se acabaron los dos años, listo hermano”, comentó Gonzalo Núñez en Exitosa Deportes.

“¿Y si (Lobatón) quiere jugar hasta los 45? Se terminó, ya no rinde, va a dos por hora. Hay varios que ya cumplieron su ciclo", explicó el periodista sobre el volante de Sporting Cristal.

“Quiero agradecer a todas las personas que me brindaron su cariño a lo largo de estos 15 años en el club Sporting Cristal. Seguiré mi camino dispuesto a seguir soñando despierto como cuando era niño ,tratando de dar alegria en otro club siempre los llevare en mi corazón”, escribió Carlos Lobatón en Twitter.

A pesar de que esta temporada no fue la mejor para Lobatón y Sporting Cristal ya que quedaron a puertas de llegar, una vez más, ala gran final del fútbol peruano. El volante se ha convertido en uno de los suplentes con más calidad en la Liga 1.