Michael Espinoza dirigió la final de ida de la Liga 1 entre Binacional y Alianza Lima pese a que, por reglamento, estaba impedido de hacerlo. Por ello, el club íntimo anunció que solicitará la nulidad del encuentro disputado en Juliaca, aunque un alto mando de la ADFP no cree que le vayan a dar la razón a los blanquiazules.

Tito Ordoñez, vicepresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, se mostró poco confiado en que dicho partido en verdad vaya a ser anulado, pese a reconocer que Alianza tiene la razón. El motivo, argumentó, es que no hay sanciones claras para este tipo de casos.

PUEDES VER Los argumentos de Alianza Lima para pedir anulación de primera final con Binacional

Así lo expresó en declaraciones para el programa Las Voces del Fútbol: “El artículo 98 es claro y dice que un árbitro no puede ser programado en 2 fechas consecutivas. Lo que no dice es qué pasa si se incumple, no especifica cómo se sanciona en ese caso. Los responsables son la CONAR y la FPF”.

Por tanto, para Ordoñez no habría por qué perjudicar al otro equipo. “Binacional no es responsable. Legalmente no está escrito que se deba sancionar a una institución”, aseguró.

Por último, expresó sus críticas a la organización del torneo. “No existe asidero legal para que Alianza reclame la nulidad del partido. No lo dice en ninguna parte del articulo. El asunto está muerto, no hay nada que hacer. Este campeonato está terminando de la peor manera", concluyó.