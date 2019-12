El pedido de nulidad de la primera final de la Liga 1 -realizado por Alianza Lima- cayó con la misma intensidad de un sismo en el torneo peruano, lo cual no podía pasar desapercibido en la prensa deportiva y es que muchos consideran que es un acto injusto con Deportivo Binacional.

Precisamente, Pedro García de Movistar Deportes no ocultó su molestia por la insólita solicitud de Alianza Lima, apelando a que el equipo dirigido por Pablo Bengoechea debería estar enfocados en el lado futbolístico para remontar el 4-1 del primer partido.

“Quedar en ridículo, cuando reclamas tonterías. Ahora hay un recurso de nulidad. ¿Te das cuenta a lo que te expones cuando reclamas tonterías? Estoy harto de que en mesa se quiera resolver un título deportivo. ¿Por qué no sería mejor estar enfocado en lo que va a suceder con Alianza y Binacional? ¿Acaso no tiene capacidad para someter futbolísticamente a Binacional?”, inició comentarista.

Además, García comparó la acción de Alianza Lima con la informalidad de la competencia de Copa Perú, marcando la distancia que debería tener un club de la categoría de los de La Victoria.

"En mi vida he visto que un equipo grande pida la nulidad de un partido, en mi vida. He visto en Copa Perú. Es vergonzoso de que Alianza pretenda armar una maniobra. A mí me daría vergüenza llevar un documento de nulidad a la Federación. Lo digo con mucho respeto, por los hinchas”, sentenció el conductor de Movistar Deportes.