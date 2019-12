Pablo Bengoechea: tres temas que puso sobre la palestra

La bronca continúa en ‘tienda blanquiazul’. Lo vivido en Juliaca fue un trago amargo que, a pesar de haber transcurrido tres días, está siendo muy difícil de digerir, no solo por el abultado resultado que complica la segunda final ante Binacional, sino también por un convencimiento de que aspectos extrafutbolísticos están perjudicando al cuadro íntimo.

Pablo Bengoechea salió a la conferencia de prensa de ayer para hablar muy poco de fútbol y apuntó a varios lados. El director técnico de Alianza Lima volvió a criticar el arbitraje, el VAR, e incluso respondió al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

¿‘Mano negra’?

Para el DT uruguayo existe una mala intención no solo con Alianza Lima, sino también contra los clubes que en su momento se opusieron a la aprobación de nuevos estatutos dentro de la FPF. “Hubo cuatro equipos que no estuvieron de acuerdo cuando en la federación hubo asamblea. Melgar, San Martín, Cristal y Alianza tuvieron que salir a hablar de los arbitrajes. Nosotros nos vimos involucrados y tuvimos que hablar porque sino se nos escapaba el Clausura, era obvio”, indicó, justificando de esta manera sus reclamos contra los árbitros.

Además, expresó que recibieron información de ‘buena fuente’ que señala que la súbita inclusión del VAR también los quiso perjudicar. “Nos dijeron que el VAR fue puesto adrede, yo también lo siento. Estoy triste por un campeonato que podía terminar bien, pero improvisaron con el VAR y las personas que estaban ahí cuando tenían que avisar algo si era a favor de Alianza no avisaban”, sentenció.

Sobre el VAR

A pocos días del partido en Juliaca, la noticia de la inclusión del VAR tomó por sorpresa a propios y extraños. Un sistema sobre el que en repetidas ocasiones se mencionó que su implementación necesitaba tiempos de prueba, llegaba de la noche a la mañana, para Bengoechea, de manera sospechosa.

“¿Por qué no hubo VAR en el Cristal-Alianza?, daba lo mismo quién llegaba a la final, los dos equipos están en contra de la federación”, manifestó para luego agregar que sus críticas al arbitraje no apuntaban a los jueces de campo sino a los del VAR. “Para mí el árbitro en los 90 minutos tiene una buena actuación, entiendo que no haya visto el agarrón a Cuba. El tema es que no se discute que en el VAR la falta a Cuba se miró y lo tenían que llamar”, señaló.

“Cumplo con la ley”

Los constantes señalamientos a una presunta animadversión de la FPF contra Alianza Lima llevaron a que se le consulte sobre las críticas recibidas por parte de Agustín Lozano, presidente de la Federación, quien opinó que no estaba mostrando una actitud ‘poco profesional’.“Está muy equivocado, soy profesional en lo que hago y buena persona también porque no hago nada fuera de la ley”, sostuvo.

Finalmente, Bengoechea enfundó sus armas y se retiró con el mismo gesto de tristeza que él mismo admite lleva consigo desde el domingo. Sin embargo, algo sí cambió, el “ la serie está perdida” se convirtió en “son los 90 minutos más importantes de nuestras vidas” como mensaje final.

Las frases que dejó Pablo Bengoechea