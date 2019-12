Alianza Lima solicitó la anulación del encuentro que perdió 4-1 ante Deportivo Binacional por la final de ida de la Liga 1, aduciendo que el árbitro Michael Espinoza no podía ser programado para ese duelo porque en la última fecha del Clausura ya había dirigido un partido del ‘Poderoso del Sur’.

Sin embargo, un hecho similar ocurrió en el partido que disputó Alianza Lima y Sporting Cristal por la ida de las semifinales que terminaron ganando los locales por 1-0 en Matute, pues el árbitro asistente Mario Espichan ya había dirigido una fecha antes para los íntimos en su victoria 3-2 ante Unión Comercio en Moyobamba.

De acuerdo al Reglamento de la Liga de Fútbol Profesional 2019 de la Federación Peruana de Fútbol, un árbitro central o asistente no puede dirigir en dos partidos seguidos para un mismo equipo. Puede revisar el reglamento en el siguiente enlace.

“Art. 98° Un Árbitro principal y su terna no podrán dirigir un partido de un club determinado, si no ha transcurrido por lo menos (1) Fecha desde que intervino en otro partido del mismo club. Esta disposición incluye partidos oficiales de Torneos Internacionales.”

PUEDES VER Pedro García recordó a Alianza Lima su triunfo con gol anulado ante Melgar luego de reclamos contra el VAR

Para el duelo del domingo 24 de noviembre, válido por la fecha 17 del Torneo Clausura, Alianza Lima visitó a Unión Comercio en el Estadio IPD de Moyobamba y se llevó una ajustada victoria por 3-2 a domicilio. La terna arbitral estuvo integrada por Joel Alarcón, Jonny Bossio, Mario Espichán y José Tipián.

En el siguiente encuentro disputado el domingo 1 de diciembre, Alianza Lima venció por 1-0 a Sporting Cristal en el partido válido por la ida de las semifinales de la Liga 1, resultado que a la postre le daría el boleto para disputar el título nacional ante Binacional. La terna estuvo integrada por Diego Haro, Michael Orué, Coty Carrera y Mario Espichán, este último como auxiliar. En la imagen, se le puede ver saliendo al campo detrás de Haro.

Para Tito Ordóñez, vicepresidente de la ADFP, no existe “asidero legal” alguno que respalde la versión aliancista. “El artículo 98 es claro y dice que un árbitro no puede ser programado en dos fechas consecutivas. Lo que no dice es que pasa si se incumple. No especifica cómo se sanciona en ese caso. Los responsables son la CONAR y la FPF”.