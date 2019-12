Kevin Quevedo elogia a Universidad de Chile: “Es un equipo importante, ahí estuvo Raúl Ruidíaz”.

La intachable temporada de Kevin Quevedo, de 22 años, en Alianza Lima tendría sus frutos. En una entrevista a Fox Sports Chile dijo todo sobre la posibilidad de estampar su firma el próximo año en la Universidad de Chile.

El goleador de Alianza Lima reconoció que no sabía que estaba en el radar del equipo chileno y, además, contó que tiene como referencia a su compatriota Raúl Ruidíaz, ex Universidad de Chile.

“Me llena de alegría por lo que he hecho este año, a la U no la sigo, soy sincero, pero recién me entero y sería bueno. Es un equipo importante, ahí estuvo Raúl Ruidíaz”, dijo el delantero en una entrevista radial con Fox Sports Chile.

No le dice que no. “Si llega la oferta de Universidad de Chile, la vamos a analizar, como todas las que estudia mi papá y asesores. Bienvenido sea”, confesó el joven futbolista.

"LA U ES UN EQUIPO IMPORTANTE, AHÍ ESTUVO (RAÚL) RUIDÍAZ"#CentralFOXChile Kevin Quevedo, jugador peruano de Alianza Lima, y opción de llegar como refuerzo a los azules. pic.twitter.com/r1RLx2OuE1 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) December 10, 2019

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre. Después de esa fecha, sería un jugador libre y sus asesores tendrían la última palabra respecto al futuro de la joven promesa del fútbol peruano.