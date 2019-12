Agencias

Hay sanciones que buscan ser ejemplares, que esperan dejar un precedente. Este es el caso de la Agencia Mundial Antidopaje, que ha decidido castigar por cuatro años a Rusia sacándola de las competiciones internacionales más importantes, con lo que queda fuera de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y los Juegos de Invierno en Pekín 2022, además del Mundial de Fútbol Qatar 2022 -aunque tenga una esperanza en ese caso-.

Las manipulaciones en la base de datos deportivos del Laboratorio de Moscú hacen imposible comprobar si 145 de los 298 deportistas rusos sospechosos y que están incluidos en la base de datos violaron las reglas antidopaje entre 2012 y 2015, por lo que el AMA consideró que Rusia ha intentado encubrir posibles positivos.

“El dopaje ruso ha ultrajado el deporte durante demasiado tiempo, y la flagrante violación de las autoridades rusas (...) exige una respuesta enérgica”, señaló en un comunicado el presidente del AMA, Craig Reedie.

¿Tienen salida?

El Ministerio de Deportes ruso puede ir al Tribunal Arbitral Deportivo (TAS) para señalar que no está de acuerdo con la decisión de la AMA, con lo que dejaría la puerta abierta para que puedan participar bajo su bandera o himno. De lo contrario, su selección no podrá participar de la fase previa para Qatar 2022. En las competencias globales, solo podrán participar aquellos rusos y rusas cuyo nombre no sea sospechoso y que no esté en dicha lista de 248 deportistas.

Los dirigentes rusos tampoco podrán formar parte durante cuatro años de ningún órgano directivo del deporte mundial, ni Rusia acoger la organización de campeonatos mundiales de cualquier deporte. La participación de la selección rusa de fútbol en la Eurocopa de 2020 no corre peligro ni tampoco la celebración de los partidos de cuartos de final en San Petersburgo. Pero el golpe es muy fuerte.

¿Sabía que...?

- Antecedente. En diciembre de 2014, la atleta Yuliya Stepanova denunció con pruebas que los atletas rusos que daban positivo nunca eran sancionados e incluyó al director del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov.

- Sigue. Algunos de los documentos borrados se produjeron en 2016 y 2017 -cuando Rodchenkov hablaba-, pero otros se efectuaron entre diciembre de 2018 y enero de 2019.