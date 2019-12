Jorge Jiménez

Directivos melgarianos aseguraron en sus filas a uno de los pocos arequipeños que saben que puede dar más en la zona defensiva. Es Paolo Fuentes, quien había deslizado la posibilidad de irse a otro club para tener chances, pero se quedará en Melgar y esta vez con la motivación que le dio una charla con el entrenador Carlos Bustos.

“Hablé con el entrenador (Bustos) y me dijo que iba a tener más posibilidades de jugar, obvio que no me aseguraba el titularato, pero con él juega el que está mejor, eso me agradó para quedarme y ya me estoy preparando, para que sea un mejor año”, dijo el back central, quien recibió llamadas de buenos amigos como Penny, recomendándole que confíe en un técnico, pues tiene palabra.

El temperamento le ha dado malos momentos cuando ha jugado, a veces por las amarillas y a veces por las lesiones. Sin embargo, Fuentes cuenta que su trabajo en cada entrenamiento siempre fue responsable y con el objetivo de ganarse un puesto.

“Mis intenciones, en un momento, fueron irme; no quería que me pase lo de este año. Estaba buscando opciones, apareció una, pero hubo reflexión y me quedo. Tengo ganas de ser campeón y demostrar que con trabajo puedo estar en el equipo que salta a la cancha”, refirió, asegurando que con continuidad seguramente mejorará su rendimiento de 2018, una de sus mejores temporadas. “Me quedo en el equipo del que soy hincha y espero que todo salga como lo estoy planificando”, añadió.

No será el único mistiano en Melgar, puesto que Joel Sánchez tiene contrato y estará en el mediocampo.❖