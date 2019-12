¿Una jugada puede definir el desarrollo de un partido? Sí, un gol mal anulado, un offside que no fue cobrado, una mano que no fue vista. Hay varios escenarios donde la polémica también ha jugado. La ‘Mano de Dios’ de Maradona en México 1986, el gol que no se cobró en un Inglaterra-Alemania en el 2010 -o el que sí se cobró en 1966-. Resultados que cambiaron por una decisión -u error- arbitral.

La primera vez del VAR -videoarbitraje- en el Perú no podía estar exento de polémica. Mientras algunos cuestionaban el poco tiempo de preparación -a pesar de que los árbitros han recibido charlas previas e incluso Víctor Hugo Carrillo también estuvo en la Copa América-, otros se mostraban de acuerdo con el ingreso de la tecnología en una instancia decisiva como es una final.

El VAR trata de dar justicia, aunque algunas jugadas quedarán a criterio del árbitro. Como fue la de la expulsión de Anthony Rosell, que tras pisar a Leudo vio la tarjeta roja de Michael Espinoza luego de revisar las imágenes. “El VAR como tecnología ayuda al arbitraje. En la ejecución fue correcta la expulsión. El reglamento lo estipula como una conducta violenta porque el balón no está en juego”, señala el exárbitro Víctor Hugo Rivera que también cree que “se apresuraron en utilizar la tecnología. Se debió preparar a todos: árbitros, jugadores, cuerpo técnico y difundir por qué se utiliza el VAR”.

PUEDES VER El VAR no se utilizaría en la segunda final entre Alianza y Binacional

En algunas ligas, la implementación duró varios meses, se hizo pruebas y capacitaciones. El VAR iba a llegar a Perú incluso algunos meses antes ya que se iba a tener como prueba previo al Mundial Sub 17 que se disputaría aquí -pero luego nos quitaron la sede-. Para el observador de la Conmebol, Francisco Mondría, dijo que “todo se realizó como correspondía”.

Duras críticas

Sin embargo, el dirigente de Alianza Lima César Torres se sumó a los reclamos del técnico Pablo Bengoechea y ha señalado que pedirán los audios del VAR. “No estamos en contra del VAR, sino de los que están a cargo de él. ¿Por qué le pasan la voz al árbitro en la jugada de Rosell y no en la de Cartagena? Es sospechoso. Estamos pidiendo los audios. Ahí se ve cómo inclinan la cancha los árbitros”.

PUEDES VER Tres razones que explican la goleada de Binacional a Alianza Lima [VIDEO]

En tanto, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, respondió a Bengoechea y aseguró que la implementación del VAR es para tener un campeonato más transparente. “Un buen profesional no busca tantas excusas como para poder justificar un mal resultado. Eso dice muy poco de su calidad profesional y lo tomo tranquilo. Sé que en algún momento él va a reflexionar y se va a dar cuenta que se equivocó”, indicó. En tanto, el directivo blanquiazul ha señalado que planean denunciar a Lozano por “discriminar a un trabajador extranjero como Bengoechea”.

Después de revisar el VAR, vemos que su implementación todavía despertará polémica en el fútbol peruano.

Entradas agotadas para Matute

Tras caer 4-1 en Juliaca, Alianza Lima necesita ganar por cuatro goles para coronarse campeón, o ganar por tres tantos de diferencia para forzar el tiempo suplementario. Si en ese caso se mantiene la paridad, irán a penales. Por otro lado, las entradas para el duelo de vuelta de este domingo en Matute se acabaron en solo una hora vía web. Solo las entradas para oriente lateral -que serán para los visitantes- todavía no se han puesto a la venta. Promete ser una fiesta el estadio victoriano.