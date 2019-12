Después de la goleada recibida ante Binacional, Alianza Lima, mediante sus directivos y el propio Pablo Bengoechea salieron a criticar a viva voz los criterios del arbitraje, en especial del VAR. Antes esto, el programa deportivo Al Ángulo analizó el panorama donde Pedro García le recordó a la institución blanquiazul el gol no cobrado a Melgar en los Play Offs del año pasado.

El periodista deportivo hizo un paralelo con lo que sucedió el año pasado en el Alianza Lima - Melgar, donde un gol de Christopher Gonzales no fue validado por el árbitro Joel Alarcón. Si se hubiera confirmado el tanto de Canchita, el club victoriano quedaba eliminado.

“Sin VAR un gol legítimo no fue convalidado, no se condice lo de hoy día con lo que pasó hace un año con un gol, no fue jugada, no una expulsión, la decisión más terrible del fútbol es que un gol legítimo te lo anulen", afirmó Pedro García.

Asimismo, el panelista hizo énfasis en que los ‘íntimos’ debían recuperar la calma para poder igualar la serie y forzar el tiempo de alargue en Matute.

“Si Alianza Lima quiere remontar este partido, que creo que futbolísticamente lo puede empatar para ir a la extensión, creo que lo primero que tiene que hacer es recuperar la calma”, indicó.