Bengoechea: “Sé de muy buena fuente que el VAR fue puesto adrede, una persona nos avisó”

Pablo Bengoechea ofreció este martes una conferencia de prensa después del primer entrenamiento de Alianza Lima con miras a la vuelta frente a Binacional. El estratega uruguayo siguió descargando contra los criterios que se utilizaron dentro del VAR, incluso afirmó que recibió información de que la implementación de la tecnología fue al propósito.

“Nos dijeron no se ganen amarillas por protestar por pisotón, el VAR no va a llamar por pisotón. Entonces pasaron esas cosas que a mí me hace tener la tristeza que tengo, por eso yo no estoy mal, yo estoy triste”, esto en referencia a la charla previa un día antes sobre cómo se iba a utilizar el videoarbitraje en la final.

Bengoechea hizo hincapié de cómo llegaban a Juliaca, según las declaraciones del uruguayo una persona les adelantó que el VAR había sido impuesto adrede y eso también lo sintió en los 90′ de juego.

“Ustedes (a los periodistas) reciben información de muy buena fuente sobre cosas que pasan y no sale a la luz pública porque no se pueden decir. Nosotros también recibimos información de muy buena fuente que el VAR fue puesto adrede, que fue queriendo, yo también siento eso, lo sé de muy buena fuente, no lo voy a decir porque le voy a crear un problema a una persona que nos avisó", manifestó.

“Improvisaron con el VAR, y las personas que que estaban en el VAR cuando le tenían que avisar algo si era a favor de Alianza no avisaban”, dijo el DT ‘íntimo’.

El partido de vuelta se desarrollará este domingo 15 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima está obligado a ganar por un 3-0 para forzar el tiempo extra. Un 4-0 le daría el título de manera directa por la diferencia de goles en el global.