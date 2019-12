Luis Horna: “Uno nace aliancista de corazón”

Alianza Lima enfrenta a Binacional en Matute este domingo por la vuelta de la final de la Liga 1 Movistar. Los blanquiazules tendrán un duro reto, pues en la ida cayeron 4-1. El extenista nacional, Luis Horna, brindó su apoyo total al equipo de Pablo Bengoechea"

“¡Qué ganas de que sea domingo! Ir al estadio con mis hijos y que entiendan que no estamos ahí por el triunfalismo, sino por la ilusión”, empezó Luis Horna a través de Twitter.

“Que el equipo se apoya en las buenas y en las malas. ¡Uno nace aliancista de corazón!”, finalizó el mundialmente reconocido tenista sobre la final entre Alianza Lima vs. Binacional.

Que ganas de que sea domingo!! Ir al estadio con mis hijos y que entiendan que no estamos ahí por el triunfalismo si no por la ilusión!! Que el equipo se apoya en las buenas y en las malas y que uno nace aliancista de corazón! — Luis Horna (@LuchoHorna) December 9, 2019

Alianza Lima vs. Binacional: VAR no se utilizaría en la vuelta

Este lunes se conoció que el partido de regreso entre Alianza Lima vs. Binacional podría no tener VAR, debido al artículo 98 dispuesto con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

De acuerdo con el diario deportivo Líbero, el duelo programado para este domingo 15 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva entre Alianza Lima vs. Binacional no podría tener el árbitro asistente de video porque los asignados a dirigir el encuentro no cumplirían con una de las determinaciones.

Michael Espinoza (principal), Michael Orué (primer asistente) y Vera Yupanqui (segundo asistente) son los árbitros programados para estar en el switcher del VAR este domingo, mientras que en el primer encuentro los encargados fueron Víctor Hugo Carrillo, Diego Haro y Jonny Bossio.