Alianza Lima exigirá la anulación del partido ante Binacional en Juliaca. Una fuente en la interna del conjunto blanquiazul le dijo a La República que el club considera incorrecta la designación del árbitro Michael Espinoza en la primera final de la Liga 1 2019.

Alianza Lima interpreta que el artículo 98 de las Bases de la Liga 1 no se cumplió, pues en este se indica que “un árbitro principal y su terna no podrán dirigir un partido de un club determinado, si no ha transcurrido por lo menos (1) fecha desde que intervino en otro partido del mismo club. Esta disposición incluye partidos oficiales de Torneos internacionales”.

Michael Espinoza dirigió a Binacional en los dos últimos partidos disputados. Algo que ha causado incomodad en Alianza Lima. La administración blanquiazul emitirá un documento a la Comisión de Justicia de la FPF para anular el choque ante el Poderoso del Sur que se disputó en Juliaca.

Alianza Lima: Los otros reclamos de Pablo Bengoechea

“Ustedes (los periodistas) reciben información de muy buena fuente sobre cosas que pasan y no sale a la luz pública porque no se pueden decir. Nosotros también recibimos información de muy buena fuente que el VAR fue puesto adrede, que fue queriendo, yo también siento eso, lo sé de muy buena fuente, no lo voy a decir porque le voy a crear un problema a la persona que nos avisó", manifestó Pablo Bengoechea.