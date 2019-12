Jugadores de UTC fueron a cobrar apuesta por la derrota con Pirata FC [VIDEO]

El Torneo Clausura 2019 terminó el pasado 24 de noviembre con una fecha de locura donde Alianza Lima se consagró campeón y clasificó a los Playoffs finales. Sin embargo, hace una semana se dio a conocer que UTC y Pirata FC están envuelto en un posible caso de arreglo de partidos.

Y es que la misma FPF confirmó que los dos clubes están bajo investigación porque habrían “arreglado” el marcador en su último encuentro disputado en Olmos, el cual finalizó 3-1 a favor del cuadro local. ‘Cuarto Poder’ realizó hoy domingo un reportaje al respecto y dio a conocer datos reveladores.

El programa de América Televisión obtuvo exclusivas imagenes de una casa de apuesta en la cual los mismos trabajadores de dicha empresa confirmaron irregularidades en este cotejo. Además, sacaron a la luz escenas donde los jugadores del club cajamarquino acuden al establecimiento a cobrar una apuesta.

Estos futbolistas ingresaron acompañado de un joven que días atrás quiso cobrar su dinero por la apuesta realiza de aquel juego. Los deportistas en mención son Jarlin Quintero y David Díaz, quienes según una colaboradora de la casa de apuesta informó que le reclamaron lo mismo que la otra persona.

El defensor nacional se animó a dar una entrevista y dijo: “Nosotros estábamos ahí por el tema de que jugaba el Barcelona. Y nosotros nos acercamos a apostar ese partido, que justo jugaba la Champions . Nosotros fuimos a apostar. Claro por el partido del Barcelona”

Asimismo, negó conocer al hombre que supuestamente era su acompañante. “Él se acercó. Nosotros estábamos ahí y se acercó. Y justo fue a cobrar ese chico y la chica empezaron hablar ahí. Nosotros justo veníamos de cambiar dólares. en esa recta cambian dólares y nosotros caminamos y entramos. Tú ponte en mi lugar, si yo apuesto en la vida voy a ir a cobrar”, sostuvo.

Especialistas en el tema como Jhonny Baldovino informaron sobre el tema: “De los personajes involucrados, lamentablemente van a tener que salir del sistema, y no se podrán reenganchar. Las sanciones no son suspensión, es fuera del sistema, nunca más juegas futbol en el sistema. Quizás no vuelvan a jugar el fútbol. Ellos son conscientes que apostar está mal”.