Binacional vs. Alianza Lima EN VIVO ONLINE | GRATIS STREAMING | se enfrentan este domingo 8 de diciembre, en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, por la primera final de la Liga 1 2019. El partido está programado para las 3:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido por Gol Perú. La República Deportes realizará una cobertura minuto a minuto con todas las jugadas, los goles, incidencias y el resumen más completo de este trascendental encuentro.

Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima y Binacional disputarán el primer partido de una final histórica en el fútbol peruano. Son varios los detalles que hacen de esta una definición sin precedentes en los registros del balompié nacional, desde la incursión por primera vez de la tecnología (VAR) hasta la primera final nacional que disputará un equipo de la región Puno.

Binacional vs. Alianza Lima: ¿Cómo llegan los íntimos?

Los blanquiazules arriban con el ánimo al tope a su segunda final nacional consecutiva. El equipo de Pablo Bengoechea logró sortear con éxito a Sporting Cristal, su verdugo del año pasado, en estas semifinales. Un triunfo 1-0 en Matute y un empate 1-1 en el estadio Nacional le aseguraron el boleto para la instancia definitiva.

La gran novedad de esta final será la inclusión del VAR por primera vez en un partido del fútbol peruano. El anuncio se hizo oficial pocos días antes, y generó diversas reacciones entre los protagonistas de este duelo. “Con el VAR, el fútbol pasa a ser otro deporte”, señaló el DT del cuadro íntimo cuando fue consultado al respecto.

La única baja confirmada hasta el momento en el cuadro de La Victoria es la del defensa Hansell Riojas. El central no viajó con el resto de sus compañeros por decisión técnica, y tendrá que esperar su oportunidad durante la vuelta en Matute.

Binacional vs. Alianza Lima: ¿Cómo llega el Poderoso del Sur?

Para Binacional esta ha sido una semana bastante complicada en todos los sentidos. El lunes, la inesperada partida del jugador Juan Pablo Vergara enlutó al fútbol nacional. El volante perdió la vida como consecuencia de un accidente de tránsito, lo que causó toda una conmoción en la escena deportiva local.

No obstante el dolor por su deceso, jugadores y cuerpo técnico del conjunto altiplánico decidieron seguir adelante con el duelo en las fechas programadas originalmente. Otros problemas surgidos en los días posteriores, como la amenaza de renuncia por parte de Roberto Mosquera o el posible impedimento para usar el estadio Guillermo Briceño Medina se solucionaron y el equipo quedó listo para este encuentro.

En el plano netamente futbolístico, el último encuentro del ‘Poderoso del Sur’ terminó con una contundente goleada sobre Sporting Cristal en su fortín de Juliaca. El equipo puneño finalizó de ese modo su participación en el Torneo Clausura, ubicándose en el cuarto lugar al término de las 17 fechas y en el segundo puesto de la tabla acumulada.

Ahora se ilusionan con superar lo conseguido por el Alfonso Ugarte, de la misma región. El histórico equipo de la ‘Franja Cruzada’ alcanzó el subcampeonato de la temporada 1975 y obtuvo un cupo a la Copa Libertadores. Curiosamente, el cuadro que terminó proclamándose campeón ese año fue Alianza Lima.

Binacional vs. Alianza Lima EN VIVO: últimos cruces entre ellos

- Binacional 0-0 Alianza Lima | 10.11.19 | Liga 1

- Binacional 4-1 Alianza Lima | 05.07.19 | Copa Bicentenario

- Alianza Lima 2-1 Binacional | 26.05.19 | Liga 1

- Binacional 3-2 Alianza Lima | 25.11.18 | Liga 1

- Alianza Lima 2-1 Binacional | 26.08.18 | Liga 1

Binacional vs. Alianza Lima EN VIVO: posibles alineaciones

Binacional: Alexander Araujo; Ángel Ojeda, John Fajardo, Eder Fernández, Jeickson Reyes; Yorkman Tello, Aldair Rodríguez, Edson Aubert, Roque Guachire, Andy Polar; Jefferson Collazos.

Alianza Lima: Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Carlos Beltrán, Gonzalo Godoy, Anthony Rosell; Aldair Fuentes, Luis Ramírez, Wilder Cartagena, Felipe Rodríguez, Kevin Quevedo; Adrián Balboa.

GOL Perú EN VIVO Binacional vs. Alianza Lima: horarios del duelo por la final de la Liga 1

- México: 2:00 p.m.

- Perú: 3:00 p.m.

- Colombia: 3:00 p.m.

- Ecuador: 3:00 p.m.

- Estados Unidos: 3:00 p.m. (ET) / 1:00 p.m. (PT)

- Bolivia: 4:00 p.m.

- Venezuela 4:00 p.m.

- Argentina: 5:00 p.m.

- Brasil: 5:00 p.m.

- Chile: 5:00 p.m.

- Paraguay: 5:00 p.m.

- Uruguay: 5:00 p.m.

- España: 10:00 p.m.

GOL Perú EN VIVO Binacional vs. Alianza Lima: dónde ver el partido por la final de la Liga 1

El partido Alianza Lima vs. Binacional será transmitido por la señal de Gol Perú para todo el territorio peruano. Si te encuentras en otro país, tendrás que sintonizar el canal que aparece en la lista de acuerdo a tu ubicación. No obstante, si no estás cerca a un televisor, podrás engancharte completamente GRATIS a la transmisión EN VIVO que La República Deportes preparará vía INTERNET ONLINE para no perderte ningún detalle de este compromiso.

-Argentina GolTV Latinoamerica

-Bolivia GolTV Latinoamerica

-Chile GolTV Latinoamerica, Peru Magico

-Colombia GolTV Latinoamerica

-Costa Rica GolTV Latinoamerica

-República Dominicana GolTV Latinoamerica

-Ecuador GolTV Latinoamerica

-El Salvador GolTV Latinoamerica

-Guatemala GolTV Latinoamerica

-Honduras GolTV Latinoamerica

-Internacional Fanatiz International, GOLTV Play

-México GolTV Latinoamerica

-Nicaragua GolTV Latinoamerica

-Panamá GolTV Latinoamerica

-Perú Gol Peru, GolTV Latinoamerica

-Estados Unidos Peru Magico

-Uruguay GolTV Latinoamerica

-Venezuela Peru Magico