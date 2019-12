El último sábado 7 de diciembre, durante el encuentro entre el Barcelona y el R.C.D Mallorca, Lionel Messi tuvo un incidente con el director técnico del equipo rival, Vicente Moreno.

Tras una jugada en la que Messi cayó sobre el campo, el entrenador español indicó al árbitro que ''La Pulga'' estaba simulando, esto provocó la ira del argentino quien fue a increpar a Moreno.

La acción inicio por el lado derecho de la cancha, a los 36 minutos del juego. Sergi Roberto descargó la pelota con Lionel Messi. A pesar que el argentino soltó el balón casi inmediatamente, Joan Sastre llegó a golpearlo en la rodilla derecha.

Como resultado, ‘La Pulga’ cayó al suelo llevándose las manos a la zona impactada, ante los reclamos de Vicente Moreno, quien se dirigía al árbitro indicándole que el jugador argentino estaba simulando.

El ganador del Balón de Oro se incorporó y fue directo a increpar al entrenador del Mallorca. Tras esto, el jugador del Barcelona Ivan Rakitic tuvo que interceder para que la situación no pase a mayores.

Sin embargo, una vez reanudado el juego, Messi continuó discutiendo con Moreno. Después de finalizado el partido, que dio por ganador al Barcelona por tres goles de diferencia, el entrenador del Mallorca se refirió al hecho durante la conferencia de prensa.

“Parece que hay determinados jugadores que están en una burbuja y no se puede razonar con ellos o protestar por alguna cosa” dijo Moreno respecto a Messi.

“Para algunas cosas es un jugador diferente, pero para otras es una persona como cualquiera y así hay que tratarlo”, continuó. Finalmente, le restó importancia al hecho indicando: ''No me pareció falta, le dije al árbitro que no lo había tocado y él se molestó. Si hubiera pasado con cualquier otro jugador no hubiera tenido esta repercusión''.