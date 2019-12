Divertidos memes calientan la final de la Liga 1 entre Alianza Lima vs. Binacional [GALERIA]

La duración del compromiso entre Alianza Lima vs. Binacional en la final de la Liga 1 no solo será de 180 minutos, pues los hinchas calientan el encuentro desde la previa con un duelo aparte de cibernautas.

La disputa entre el plantel de Pablo Bengoechea y Roberto Mosquera ni siquiera empieza, sin embargo, algunos dan por hecho la victoria del Poderoso del Sur, mientras que otro sector da por campeón al de La Victoria.

Y a pesar que Sporting Cristal y Universitario de Deportes están fuera de competencia, las burlas se concentran en su ausencia, sobre todo con el eterno archirrival de Alianza Lima.

Alianza Lima y Binacional se disputan el título nacional de la Liga 1 | Fuente: Twitter de Liga 1

Asimismo, el apoyo de celestes y cremas al Deportivo Binacional es caracterizado con hilarantes postales diseñadas por la afición blanquiazul, que aprovechan para encender la polémica entre hinchas.

Por su lado, Alianza Lima vs. Binacional se concentran en salir airosos de la primera prueba correspondiente a la final de la Liga 1, la cual se realizará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

Además, el encuentro marcará un precedente en el deporte rey peruano, ya que será el primer partido de la Liga 1 que tendrá la intervención del VAR (videoarbitraje).

Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO por la primera final de la Liga 1.

Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO: horarios del duelo por la final de la Liga 1:

La primera final de la Liga 1, entre Alianza Lima vs. Binacional, iniciará a las 3:00 p. m. en el horario peruano, sin embargo, esto podría cambiar de acuerdo a tu ubicación. A continuación la lista en el mundo.

- México: 2:00 p.m.

- Perú: 3:00 p.m.

- Colombia: 3:00 p.m.

- Ecuador: 3:00 p.m.

- Estados Unidos: 3:00 p.m. (ET) / 1:00 p.m. (PT)

- Bolivia: 4:00 p.m.

- Venezuela 4:00 p.m.

- Argentina: 5:00 p.m.

- Brasil: 5:00 p.m.

- Chile: 5:00 p.m.

- Paraguay: 5:00 p.m.

- Uruguay: 5:00 p.m.

- España: 10:00 p.m.

Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO: dónde ver el partido por la final de la Liga 1

El partido Alianza Lima vs. Binacional será transmitido por la señal de Gol Perú para todo el territorio peruano. Si te encuentras en otro país, tendrás que sintonizar el canal que aparece en la lista de acuerdo a tu ubicación. No obstante, si no estás cerca a un televisor, podrás engancharte completamente GRATIS a la transmisión EN VIVO que La República Deportes preparará vía INTERNET ONLINE para no perderte ningún detalle de este compromiso.

-Argentina: GolTV Latinoamerica

-Bolivia: GolTV Latinoamerica

-Chile: GolTV Latinoamerica, Peru Magico

-Colombia: GolTV Latinoamerica

-Costa Rica: GolTV Latinoamerica

-República Dominicana: GolTV Latinoamerica

-Ecuador: GolTV Latinoamerica

-El Salvador: GolTV Latinoamerica

-Guatemala: GolTV Latinoamerica

-Honduras: GolTV Latinoamerica

-Internacional: Fanatiz International, GOLTV Play

-México: GolTV Latinoamerica

-Nicaragua: GolTV Latinoamerica

-Panamá: GolTV Latinoamerica

-Perú: Gol Perú, GolTV Latinoamerica

-Estados Unido: Perú Mágico

-Uruguay: GolTV Latinoamerica

-Venezuela Perú Mágico