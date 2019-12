Surf peruano: La ola más difícil

Tamil Martino, Vania Torres, José Gómez, Brissa Málaga e Itzel Delgado dejaron en alto el nombre del Perú en el Mundial ISA de SUP Surf, sin embargo, estos exponentes de lo que ya es considerado nuestro deporte bandera no la tuvieron fácil, todos fueron víctimas de un problema administrativo y legal que puso en peligro no solo su participación en este torneo sino también la potencial clasificación de otros tablistas a Tokio 2020.

Si un grupo de deportistas deben recurrir a herramientas online para recaudar fondos para participar en un mundial, es evidente que se vivía un momento complicado. Nuestros tablistas abrieron una cuenta en la recaudadora online gofundme.com porque el apoyo económico para sus viajes se entrampó.

PUEDES VER Surf: Mafer Reyes se consagró campeona del torneo norteamericano

“Menos de una semana antes de que comience el campeonato nos dijeron que no nos iban a poder mandar y el IPD tampoco podría porque la resolución del desembolso de dinero estaba para antes de que la FENTA fuera inhabilitada y tendrían que haber comprado todo antes”, indicó Vania Torres desde El Salvador.

Nuestros representantes finalmente lograron un acuerdo extraordinario con el IPD para que se apoye a los que son parte del PAD. No obstante, este es solo uno de los efectos de un hecho que sacudió los cimientos de la Federación Nacional de Tabla y que ya había anticipado el surfista Miguel Tudela en La República.

PUEDES VER Analí Gómez se consagró campeona latinoamericana de surf

La sanción anunciada

El 12 de noviembre, la Segunda Sala del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte sancionó a la directiva de la FENTA, liderada por el entonces presidente Alberto Figari, con su inhabilitación por dos años por no cumplir con la actualización de algunos estatutos. Un trámite que según Figari se hubiera podido solucionar en solo algunos días y con voluntad de los clubes, no obstante, para él había un obstáculo tan difícil de superar como la ola más alta.

“En segunda instancia, a la sala que decidiría el caso le faltaba un miembro y ocupa ese espacio el señor José María Escudero, presidente de la CSJDH, quien tiene una animadversión a la directiva de la FENTA desde el momento en el que no consigue inscribirse para participar en las elecciones de dicha federación. Eso, y otros intentos de desarticular a la directiva hablan de un evidente conflicto de intereses”, aseguró Figari.

PUEDES VER ‘Piccolo’ Clemente se quedó con el subcampeonato del Tour Sudamericano de Longboard

Escudero tiene otra versión, en su óptica, su labor lo mandaba a ocupar un lugar en la sala definitoria. “No hay ningún tipo de conflicto de intereses, este proceso no es contra la FENTA, es un proceso contra unos miembros de la junta directiva. Yo no soy partícipe, nunca he denunciado a Figari, no tengo nada que ver”, expresó.

Escudero, en su momento, también negó que el apoyo a los deportistas estuviera en peligro. No obstante, las peripecias que atravesaron los tablistas para el viaje a El Salvador hablan de una situación difícil. “Pasó lo que nosotros dijimos, la Dinadaf nos quitó la firma inmediatamente, ya no podíamos autorizar ningún gasto, nada. Felizmente conseguimos que, extraordinariamente, la Dinadaf asuma gran parte de los gastos, de manera poco ortodoxa”, indicó Figari.

PUEDES VER Dos peruanos más a Tokio 2020

¿Qué le espera a la FENTA?

Si bien es cierto, finalmente los deportistas sí llegaron a recibir apoyo del IPD, pero no se hizo por los conductos regulares dado a que la FENTA se encontraba descabezada. El reto a partir de ahora es que un grupo de trabajo, que la Dinadaf debe confirmar en los próximos días, se encargue de gestionar el resto del ciclo olímpico, el presupuesto, y convocar a elecciones.

PUEDES VER Perú figura entre los candidatos para albergar el Preolímpico de vóley el próximo año

“La Dinadaf envió una resolución a la FENTA, 12 días antes de la sanción y ellos, con resolución y todo, no compraron pasajes, ni pagaron hoteles ni inscripciones. Eso perjudicó a los deportistas. Finalmente (Gustavo) San Martín encuentra la solución depositando directamente a los deportistas, pero solo a los del PAD”, manifestó Alfredo Conterno, presidente del grupo de trabajo propuesto por la Dinadaf y que se perfila como el encargado para llevar las riendas del surf nacional mientras los clubes no presenten otro grupo candidato.

La tarea que sigue es ardua, pero lo más importante es que nuestros tablistas no se vean perjudicados y que los únicos obstáculos a superar sean esas olas de mar que a su paso no dejan daño alguno.

PUEDES VER Lima será sede del Mundial de Skateboarding el próximo año

¿Sabía que...?

Acompañan a Conterno en su grupo de trabajo Luis Gervasi y Agustín Moreno. Ninguno de los 3 podría postular a la presidencia de la FENTA en la próxima elección.