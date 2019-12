Mira EN VIVO la pelea entre Anthony Joshua vs Andy Ruiz live streaming free ONLINE | Encuéntralo via VIA ONLINE GRATIS HOY 7 de diciembre del 2019. Podrás ver el duro encuentro de boxeo de Anthony Joshua a través de la señal de TV Azteca, 7, Televisa Deportes y Space desde las 12:00 horas, en Perú, y 11:00 horas, en México.

La batalla de box entre Andy Ruiz y Anthony Joshua, que será en el Diriyah Arena de Riyadh de Arabia Saudita, se transmitirá en vivo online por Youtube y Facebook a través de nuestra plataforma La República Deportes.

Andy Ruiz y Anthony Joshua protagonizarán un duelo rodeada de polémica. El británico sube al ring para intentar recuperar los tres cinturones de los pesados frente al nuevo monarca Andy Ruiz, que le quitó el trono hace seis meses en tierras estadounidenses (New York).

Ruiz, quien nació en Estados Unidos pero tiene ascendencia mexicana, fue el autor una de las grandes sorpresas de la historia del boxeo al vencer a Joshua y provocar su primera derrota como profesional; asimismo, arrebatándole las coronas AMB, OMB y FIB.

Cartelera del Andy Ruiz vs. Anthony Joshua: WBA, IBF y WBO títulos pesados

Alexander Povetkin vs Michael Hunter: eliminatoria para el Mundial WBA del peso pesado.

Dillian Whyte vs Mariusz Wach: peso pesado.

Filip Hrgovic vs Eric Molina: WBC Internacional del peso pesado.

Mahammadrasul Majidov vs Tom Little: peso pesado.

¿Cuándo es la pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua?

Andy Ruiz vs. Anthony Joshua se volverán a ver las caras este sábado 7 de diciembre del 2019. El boxeador mexicano defenderá sus títulos categoría pesados ante el norteamericano en territorio árabe.

¿A qué hora ver la pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua?

La revancha entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua será el sábado 7 de diciembre del 2019. Estos son los horarios del evento pugilístico:

- México 2:00 p.m.

- Perú 3:00 p.m.

- Ecuador 3:00 p.m.

- Colombia 3:00 p.m.

- Bolivia 4:00 p.m.

- Venezuela 4:00 p.m.

- Argentina 5:00 p.m.

- Chile 5:00 p.m.

- Paraguay 5:00 p.m.

- Uruguay 5:00 p.m.

- Brasil 5:00 p.m.

- España 9:00 p.m.

¿En qué canal se transmitirá la pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua?

Los canales encargados de emitir la pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua EN VIVO desde Arabia Saudita son:

- Azteca 7

- Televisa

- Space

- ESPN 2

- DAZN

¿En qué estadio se efectuará la pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua?

La pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua se desarrollará en el Diriyah Arena de Arabia Saudita. Mira el mapa del lugar donde se efectuará el evento de box.