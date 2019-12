Manchester City vs. Manchester United EN VIVO ONLINE | Premier League | Hoy desde las 12:30 p.m. (hora en Perú) el Manchester City colisiona contra el Manchester United por la fecha 16 de la Premier League (vía ESPN 2) en el Etihad Stadium. La República trasmitirá el minuto a minuto del partido, además de las incidencias, las mejores jugadas, los goles y un resumen del juego.

Manchester City está a 11 unidades del Liverpool, cabeza en la tabla de posiciones. Si lo que busca es el título, no debe caer hoy sábado ante el Manchester United, que cuenta con seis puntos en la Premier League.

Tanto el Manchester City como el Manchester United llegan con consignas distintas a este juego por la fecha 16 de la Premier League. En una orilla, el cuadro de Pep Guardiola pretende acercarse más al Liverpool, mientras que ‘Los Reds’ buscan volver a la Champions League.

Manchester City venció a Burnley por 4-1 y con ello suma 32 puntos, 11 por arriba del Manchester United, que se queda con 21 luego de imponerse sobre el Tottenham de Mourinho por 2 a 1.

Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: Posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, Rodri, Gündogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, McTominay, Fred, James, Lingard, Rashford, Martial.

Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: Horarios en el mundo

Perú: 12.30 p.m.

México (Centro): 11.30 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 10.30 a.m.

México (Noroeste): 9.30 a.m.

Ecuador: 12.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 a.m.

Estados Unidos (Texas): 12.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1.30 p.m.

Colombia: 12.30 p.m.

Argentina: 2.30 p.m. España: 6.30 p.m.

España (Islas Canarias): 5.30 p.m.

Uruguay: 2.30 p.m.

Paraguay: 2.30 p.m.

Chile: 1.30 p.m.

Brasil: 2.30 p.m.

Bolivia: 1.30 p.m.

Venezuela: 1.30 p.m.

Canadá: 12.30 p.m.

Costa Rica: 11.30 a.m.

Guatemala: 11.30 a.m.

Honduras: 11.30 a.m.

El Salvador: 11.30 a.m.

Puerto Rico: 1.30 p.m.

República Dominicana: 1.30 p.m.

Panamá: 1.30 p.m. Italia: 6.30 p.m.

Francia: 6.30 p.m.

Alemania: 6.30 p.m.

Portugal: 5.30 p.m.

Holanda: 6.30 p.m.

Inglaterra: 5.30 p.m.

Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: Canales en el mundo

Perú: ESPN 2

Argentina: ESPN2

Bélgica: Play Sports 1, VOOsport World 1

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Francia: RMC Sport 2, RMC Sport en direct, Canal+ Sport

Alemania: Sky Sport 1 HD, Sky Go Internacional: TalkSport Radio World, MUTV App

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Monaco: RMC Sport 2

Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Sport TV2, Sport TV LIVE

Puerto Rico: RUSH

Rusia: Okko Sport

España: DAZN

Suecia: Viasat Sports Premium, Viaplay Sweden

Suiza: Sky Sport 1 HD, Canal+ Sport

Reino Unido: TalkSport Radio UK, BBC Radio Manchester, SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League

Uruguay:ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur