El pasado lunes 2 de diciembre, el fútbol peruano se vistió de luto debido al fallecimiento del mediocampista Juan Pablo Vergara, quien estaba a punto de jugar su primera final nacional con Deportivo Binacional ante Alianza Lima.

Han pasado cuatro días y algunas personas siguen sin comprender cómo sucedió el fatídico accidente que acabó con la vida del popular Juanpi. Es por ello que el representante de Donald Millán y Jefferson Collazos decidió contar los detalles de lo ocurrido, ya que también vivió en carne propia el vuelco del vehículo.

Detalles del accidente de Juan Pablo Vergara

El colombiano Jhon Lozano, quien terminó con una fractura en la clavícula —según indica en el video compartido en Facebook—, precisó que Juan Pablo Vergara perdió el control del auto que manejaba debido al granizo que había caído en la carretera.

“Nos movilizamos de Puno a Juliaca. No tan rápido. Íbamos como a 60 de velocidad. De repente, aparece la carretera llena de granizo. De inmediato, el carro empezó a dar vueltas y Juan Pablo no lo pudo controlar. Chocamos contra un poste y dimos varias vueltas en el aire”, dijo en conversación con Deportes y Pasión.

Jhon Lozano también contó lo que conversó con Juan Pablo Vergara tras el accidente. “Cuando íbamos en la ambulancia, él me decía: ‘Jhoncito, ¿qué le pasó?’. Yo le decía que no tenía nada. Al final, él estaba estable y me dijo que me iba a invitar a almorzar en los próximos días”.

“Realmente no tengo nada para lo que nos pasó. Agradecido con Dios por haberme salvado. Lo mismo con Donald y Jefferson”, sentenció el agente de los futbolistas colombianos de Deportivo Binacional, que tendrá que jugar la final de la Liga 1 Movistar sin uno de sus mejores pilares.