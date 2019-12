Antes del Barcelona-Juventus, Tévez estaba pensando en volver a Boca Juniors

Carlos Tévez llegó a Turín en el verano del 2013 para vestir la camiseta de Juventus. La hinchada del equipo ‘bianconero’ veía con ilusión la llegada de un nuevo ’10′ y en las dos temporadas con el equipo italiano consiguió el “Scudetto” en dos ocasiones, la Copa Italia, la Supercopa Italiana y alcanzó la semifinal de Europa League y la final de Champions League.

‘El Apache’ dio una entrevista para ESPN y habló sobre su transitar en el equipo italiano: “Yo alcancé mi mejor nivel antes de la final contra el Barcelona, pero estaba pensando en regresar a Boca Juniors... me quería el Atlético de Madrid y el Bayern Munich, pero yo sentía que tenía que regresar.”

Incluso agradeció al presidente del club, Andrea Agnelli, quien se mostró comprensivo y le permitió salir: “yo le dije al inicio de esa temporada que me lo iba a hacer bien y que al club le iría muy bien, pero también le dije que quería irme a Boca, él me entendió y al final me dejó partir”.

Actualmente, Tévez está disputando la que podría ser su última temporada con Boca Juniors. El atacante quiere seguir vinculado al club, mientras que muchos hinchas se muestran ilusionados por la posibilidad de verlo en el ataque junto a Paolo Guerrero, en caso se concrete el fichaje del delantero peruano.