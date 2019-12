Riquelme aclara diálogo con Guerrero: “Le pregunté si le gustaría jugar en Boca y me dijo que sí”

El nombre de Paolo Guerrero es recurrente estos días en Argentina. Su acercamiento a Boca Juniors a días de las elecciones del club genera que diversas figuras del fútbol hablen sobre su posible fichaje. Esta vez, fue Juan Román Riquelme quien se refirió a su conversación con el delantero de la selección peruana.

El exfutbolista argentino postula a segundo vicepresidente del club y en el caso de que sea elegido junto a Ameal y Pergolini, días antes anunció que haría lo que estuviera en sus manos para tener el ‘Depredador’ en la delantera del equipo ‘xeneize’.

Riquelme fue entrevistado en CNN Deportes sobre el panorama electoral de Boca y la posible contratación del nuevo entrenador y jugadores para la temporada 2020.

Durante la conversación, al ser consultado sobre el mercado de pases, no evitó referirse al actual delantero de Internacional de Porto Alegre. “ Yo creo que todos coincidimos en que Paolo es uno de los mejores 9 de Sudamérica”, inició.

Luego, relató que la conversación con Guerrero sobre su posible acercamiento al club bonaerense se dio, casualmente, vía telefónica. “Él me llamó y me invitó a jugar un partido a beneficio. Después yo le pregunté si le gustaría jugar en nuestro club, me dijo que sí y que le gustaría jugar en La Bombonera”, reveló.

PUEDES VER Paolo Guerrero a Boca Juniors: últimas noticias sobre su posible fichaje en club xeneize

“Yo trato de ser respetuoso y le dije que estaba agradecido por la invitación que me hizo y que a partir del día lunes, si tenemos la suerte de ganar, ahí yo con los muchachos más o menos tenemos claro lo que queremos y vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible”, completó el ex 10 de Boca.

Al ser consultado sobre cómo le comunicaría a Guerrero que su intención oficial de ficharlo, indicó que para que esta sea realidad "las dos partes tienen que tener ganas”.

Por otra parte, sobre el entrenador que preferiría para el club, sostuvo que lo harán de acuerdo a las necesidades deportivas. “El entrenador que vamos a elegir es porque estamos convencidos de que tiene que ser y porque es como tienen que jugar todas las divisiones”, argumentó.