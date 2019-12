La directiva interna de Boca Juniors sigue intranquila. Y uno de los ecos de esa convulsión en el club argentino recae sobre Juan Román Riquelme, quien ha sido centro de críticas. Esta vez fue criticado por Diego Maradona, quien dijo que “Riquelme se vendió al mejor postor”.

Por medio de su cuenta de Instagram, Diego Maradona criticó a Riquelme y a Pergolini en su papel en Boca Juniors. “Yo le digo al hincha de Boca que ese locutor y ese ídolo futbolístico no saben nada de política, tienen cero gestión”, disparó el excapitán de la Selección argentina.

“Encima apoyan al peor presidente de la historia del club. Daniel Passarella fundó a River y lo mandó a la B, es Heidi al lado de esos tres. No tiene un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el capitán de Titanic”, agregó Diego Maradona, refiriéndose también a Juan Román Riquelme en Boca Juniors.

Pero eso no fue todo. El ‘Diez’ consultó. “¿Se los imaginan en la AFA o en la Conmebol? No me hagan reir. Uno que se cree que por ir todos los domingos a la cancha puede ser vicepresidente. El otro, que se vendió al mejor postor. Un club tan grande como Boca no puede manejarse como un vestuario”, descargó a rajatabla Diego Maradona.

El posteo del entrenador de Gimnasia, como varios de sus posts, no está disponible para recibir comentarios en la red social. A propósito de esta publicación, Diego Maradona dijo hace algunos días: “Hoy vi la conferencia de Daniel Angelici, y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones”.