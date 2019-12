Gregorio Pérez: “Venimos a vivir para la ‘U’”

Pausado, calmado, cual maestro que desea que sus alumnos aprendan bien la lección. Esta es la impresión nos dejó Gregorio Pérez durante su presentación como nuevo técnico de Universitario. “Este es un orgullo muy grande. Sabemos muy bien donde estamos parados. Venimos a vivir para la ‘U’, no a vivir de la ‘U’”. Con estas palabras el uruguayo fue ilusionando a los hinchas de cara a lo que será la próxima temporada en el torneo local y la Copa Libertadores.

Pérez confirmó su deseo de ponerse a trabajar cuanto antes y señaló que después de Navidad iniciará la pretemporada.

“Nuestra inquietud era empezar el 18 de diciembre, pero se le dio licencia a los futbolistas hasta Navidad. Todos han programado sus vacaciones fuera de Lima o en el país. Entendemos el gasto que han realizado. Ya hemos determinado y hemos cambiado para comenzar el 26 de diciembre”, acotó para luego hablar de refuerzos.

“Sabemos que hay ciertas limitaciones y tenemos que adecuarnos a alguna contratación puntual para potenciar este plantel. El club tiene una riqueza muy grande con jugadores de trayectoria y selección. ¿Alberto Rodríguez? Quisiera hablar con él personalmente. Si está dispuesto a seguir, lo vamos a respaldar”.

¿Ganar o jugar bien?

Para muchos es una incógnita cómo jugará la ‘U’ al mando de Pérez, pero el DT lo tiene claro. “Hay distintas formas para ganar. Hay que ver qué es ganar como sea. La idea es un equipo que sea ofensivo, que tenga equilibrio y que se defienda bien. Vamos a tratar de estar acorde con la idiosincrasia del club en cuanto al juego”, acotó y se pronunció sobre la estrecha relación que tiene con el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea.

“Lo conozco hace muchísimos años, igual con Oscar Aguirregaray. Hay un respeto mutuo, tenemos una relación muy profunda, familiarmente inclusive. Cada uno va a defender lo suyo y yo quiero que gane la ‘U’. ¿Quedó claro?”, dijo enérgicamente, tras asegurar que su edad no será impedimento para lograr los objetivo.

“Yo me siento muy bien, soy un tipo feliz con lo que hago. Entre entrenador y jugador llevo más de 50 años. ¿Usted me ve muy mal? (risas). Ustedes se van a dar cuenta si los dirigentes estuvieron acertados o no. Hace un año y poco que no trabajo, pero la llama sigue viva”. Y finalizó con un mensaje al incondicional. “No dudamos de que el hincha crema nos va a acompañar y este es un pedido que les hago: acompañen al equipo con fe, que se va a retomar el camino que nunca debió dejar”. Cabe indicar que Edgardo Adinolfi, exjugador uruguayo, y Carlos Gutiérrez, actual preparador físico de Cristal, forman parte del comando técnico de Pérez, que tiene un gran reto.

Uruguayos en la mira

La llegada de Gregorio Pérez a la ‘U’ le abrió las puertas del club a dos ‘9’ de Uruguay. Se supo que Sebastian ‘Papelito’ Fernández (34 años) y Jonathan Dos Santos (27 años) son una opción para los cremas. Otro que integra la lista de alternativas es Donald Millán. Quien podría dejar el club es Aldo Corzo, que ha sido ofrecido a más de un club en Argentina.