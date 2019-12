Cienciano anunció en media hora seis fichajes para el próximo año en Primera [FOTOS]

Aún no ha empezado el campeonato, pero Cienciano quiere demostrar que no será solo un ave de paso en su regreso a la Primera División. El equipo de la Ciudad Imperial remeció el mercado de fichajes local, pero no por haber concretado la llegada de un refuerzo de peso para el equipo, sino la de seis de ellos casi al mismo tiempo.

En un lapso menor a treinta minutos, el club cusqueño dio a conocer la llegada de seis conocidos futbolistas a través de su cuenta de Facebook. Los primeros en ser anunciados fueron Daniel Ferreyra y Christian Ortiz, quienes serán los encargados de resguardar el arco del ‘Papá’ durante la edición 2020 de la Liga 1 y la Copa Bicentenario.

Pocos minutos después, fueron presentados, uno por uno, el defensa Lampros Kontogiannis y los mediocampistas Aldair Perleche, Luis Trujillo y Benjamín Ubierna. Con esto, el cuadro rojo podrá disponer de interesantes opciones para reforzar su juego en la mitad de la cancha.

Así, el entrenador Marcelo Grioni va armando el equipo con el que intentará devolver a Cienciano a los primero lugares del fútbol nacional. Cabe recordar que el DT argentino renovó con el club poco después de lograr el regreso a la máxima categoría

Cienciano logró el cupo para la Liga 1 del 2020 luego de consagrarse campeón de la Liga 2 este año. El único club peruano con títulos internacionales tuvo que esperar hasta la última fecha para concretar el ansiado retorno a la Primera División peruana. En dicha jornada, derrotó como local por 4-2 al Santos de Nazca.