Alianza Lima vs Binacional: Un duelo de altura

Solo unas horas después de que Alianza Lima asegurara su lugar en la final, se definió que este domingo se jugará el duelo de ida en Juliaca (3 p.m.), mientras que la vuelta será el 15 en Matute. Ya clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores -con lo que se aseguran 3 millones de dólares en el presupuesto-, ahora ambos tienen como objetivo levantar el trofeo de campeón.

Un análisis sobre los puntos altos de ambos equipos que esperan alcanzar la gloria. Mientras Binacional busca su primer título como homenaje a Juan Pablo Vergara, Alianza Lima quiere hacer crecer su palmarés.

Binacional

Intensidad en el juego

Arrancar como local es parte de una estrategia: aprovechar el cansancio del rival pero también porque en casa tienen ventaja por la altura y por el despliegue físico que tiene Binacional. El golpe anímico del fallecimiento de Vergara hará también que el apoyo en su estadio pueda presionar.

Un local casi infalible

Tiene números imponentes de local que lo ponen como favorito para la ida: 13 triunfos, 3 empates y solo ha perdido un partido como local en Juliaca (3-1 ante Sport Huancayo). El Estadio Guillermo Briceño es su propia fortaleza.

El equipo más goleador

Con 62 goles en la temporada, Binacional ha demostrado ser un ataque muy efectivo. Donald Millán tiene 22 tantos, Aldair Rodríguez (10) y Andy Polar (8) también han sido vitales para ganar. Ahora les tocará demostrar su importancia en una instancia decisiva como una final por el título.

Alianza Lima

Factor anímico

Alianza Lima viene de ganar el Clausura, de ganar una difícil llave en las semifinales. La confianza está al tope, a pesar de que tendrán que jugar tres partidos en solo una semana. La cabeza siempre es importante.

Jerarquía en el ataque

Cada vez que Alianza Lima ataca hay sensación de que la jugada puede terminar en gol. Adrián Balboa, Federico Rodríguez y Kevin Quevedo causan peligro cada vez que tienen el balón y eso lo saben los rivales. Los íntimos pueden aprovechar el dulce momento de sus principales jugadores.

Un plantel con variantes

Es probable que Pablo Bengoechea -técnico íntimo- decida cambiar de esquema. Hace un mes jugó con un 5-3-2 en Juliaca con el que rescató un punto, fórmula que podría repetir y darle descanso también a algunos jugadores. Además, el ‘Profesor’ tiene un plantel amplio con futbolistas de experiencia.

Mosquera aclara debate sobre localía

● El técnico de Binacional, Roberto Mosquera, tuvo un altercado con el presidente de Binacional, Juan Carlos Aquino, por la localía. El mandamás quería cerrar la serie en Juliaca, el DT en Lima. “Yo lo que estaba buscando no era una ventaja deportiva sino que hemos tenido 2 días sin entrenar, sin dormir. El presidente me ha entendido y yo le he pedido disculpas”.