Pablo Bengoechea sobre inclusión del VAR en final de la Liga 1: “No será lo mismo”

Tras conocerse que en el partido final de la Liga 1, entre Alianza Lima y el Deportivo Binacional, se implementará el sistema Video Assistant Referres (VAR), el entrenador blanquiazul Pablo Bengochea se pronunció al respecto.

El DT del cuadro íntimo calificó de positivo la inclusión del VAR en este encuentro, debido a que ha tenido buenos comentarios por parte de los árbitros que lo han utilizado.

“Me parece muy bien para los árbitros, no hay ninguna duda. A todos los que he escuchado han hablado muy bien de esa herramienta (VAR). Me parece espectacular para que ellos se sientan lo más tranquilos posible. No hay duda que si es una ayuda”, manifestó Bengochea.

Si embargo, reconoció que su implementación requiere un planteamiento distinto al partido, ya que, según sus palabras, “no es lo mismo” e inclusive “pasa a ser otro deporte”.

“Me toma con un poco de sorpresa. Hay que saber jugar con el VAR. No es lo mismo, pero vamos a esperar en las próximas horas. Si se confirma esa noticia, no hay duda que vamos a tener que hablar con los futbolistas. Pasa a ser otro deporte, hay muchos más ojos y las jugadas vuelven atrás y eso es a favor y en contra", dijo el entrenador uruguayo en conferencia de prensa.

PUEDES VER Jean Deza reveló que Alianza Lima lo tiene en su órbita para el 2020

Como se sabe, en horas de la mañana se confirmó que la final de la Liga 1 entre Alianza Lima vs. Binacional tendrá por primera vez la presencia del videoarbitraje, con el fin prevenir polémicas en la definición del campeón 2019.

La equipación del videoarbitraje que llegó a Lima para la final de la Copa Libertadores sería aprovechada para los encuentros del 8 y 15 de diciembre, asimismo se confirmó la presencia de la Comisión de Licencias en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.