Universitario de Deportes presentó de manera oficial a Gregorio Pérez como flamante entrenador en una conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones del Estadio Monumental de Ate. El estratega uruguayo no pudo evitar hablar sobre el futuro de Alberto Rodríguez.

El exdefensor de la selección peruana tiene contrato con el conjunto ‘crema’ hasta fin del 2019 y todo parecía indicar que no iba a continuar dado que no pudo jugar ni un solo partido en el año. Sin embargo, el técnico ‘charrúa’ dejó abierta la posibilidad de una posible renovación y reveló que tendrá una reunión personal con el ‘Mudo’.

Sobre Rodríguez: “No voy a descubrir qué clase de jugador es. No lo conozco personalmente, pero tengo la mejor información de él como persona y como profesional. Él ha sufrido varias lesiones que le han impedido jugar. Fue a Junior y no tuvo buena suerte o fue mal preparado. Acá en el club las lesiones también le han jugado una mala pasada”.

“Se que finaliza su contrato, pero yo quisiera hablar con él personalmente. Sí está dispuesto lo vamos a respaldar y preparar de la mejor manera. No me cabe la menor duda que si él se prepara bien será un aporte importantísimo dentro y fuera del club, y en nuestro fútbol”, señaló Pérez sobre el experimentado central nacional.

Hay que recordar que Rodríguez sufrió la ruptura del tendón de Aquiles en el 2018 en un encuentro contra Sporting Cristal disputado el pasado 31 de octubre y estuvo alejado de las canchas más de 6 meses. No obstante, su recuperación no fue la mejor y el DT Comizzo decidió no arriesgarlo, pero si lo convocó a algunos cotejos del Torneo Clausura.

Cabe mencionar que Pérez señaló que su plantel completo debe estar listo antes del 26 de diciembre debido a que Universitario debutará en la fase previa de la Copa Libertadores entre el próximo 21 y 23 de enero. Por lo que, tiene poco tiempo para armar a su equipo y encontrar un once ideal.

Conferencia completa de Gregorio Pérez