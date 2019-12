Juntos hasta la final [CRÓNICA]

La grandeza se mide en resultados, no estadísticas. En goles, no en posesión. En títulos, no en estilos. Si la efectividad es un dogma de fe, esta es la palabra de Pablo Bengoechea. La que te lleva a finales -tres consecutivas-, la que pelea títulos. Sin romanticismos de ‘jogo bonito’, sin prometer show pero sabiendo que ganar -o clasificar- es lo más importante.

La historia parecía un deja vu. El dominio territorial de Cristal sin llegar a la conquista (del gol), el pisar campo contrario sin poder hacer daño. La pelota moviéndose de un lado para el otro sin mayor sentido. El miedo al error activado era más fuerte que el intento de heroísmo. La obligación, la presión de ser efectivo.

Aldair Fuentes -jugando la final antes de la final- recupera una pelota en su propio campo. Un pelotazo para que Balboa corra sin freno hasta ver a Luis Ramírez. Si ‘Rocky’ es un luchador incansable, está en el lugar correcto. El apodo del boxeador te obliga a estar a la altura de la pelea, más si tienes un ‘Profesor’ en la banca que está listo para la siguiente lección. Un pase entre las piernas y la definición precisa de ‘Cachito’ para marcar su primer gol de la temporada, pero el más dulce, el más importante.

Porque en sur está la felicidad, en ese comando que siempre acompaña, convencidos casi como sus propios soldados de que hay que dejar la vida por orden del general. 1-0 para aumentar la ventaja, para poner más complicado el panorama para los celestes que se iban despintando con el correr de los minutos ante la confusión de no tener un ‘serial killer’ en el área (Palacios y Herrera en la banca). El tiempo pasa y el apuro se convierte en desesperación. La calma se vuelve tempestad.

El manual de estilo implantado por Manuel Barreto se notaba en el trámite pero no en el resultado. A dos tantos de los penales, a tres de eliminarlos.

Lo que dice la planificación no siempre pasa. Los escenarios imaginarios acaban cuando se pita el inicio. Alianza Lima contaba con la fortaleza mental de ser campeón del Clausura y también de ganar en la ida. Ese plus mental era la gasolina perfecta para este equipo que es fiel reflejo de lo que transmite Bengoechea. Peleador, listo para golpear. El fuego se prendería en cualquier momento para desatar esa pasión.

Cuando se habla de que el espectáculo es ganar, lo demás queda de lado. La efectividad sobre el trámite, el gol sobre los lujos. Las estadísticas son solo números que se desploman ante el resultado final. Si Cristal tenía 73% de posesión en el primer tiempo, fue intrascendente en el área, donde tuvo hasta tres chances claras. Un tiro de Ortíz que se desvía en Fuentes, Calcaterra que no conecta en área chica y un tiro libre de Lobatón que desvían. Todos concentrados en la defensa de Alianza, dejando sin espacios al rival, sabiendo que el territorio vale oro.

No vale sin sufrir

Como si fuera una costumbre (no sana), a Alianza Lima todo le cuesta. Sufrir se ha convertido en parte de lo cotidiano: le empataron partidos donde tenía ventaja, ganaba en los minutos finales con suspenso pero esos gritos tenían un sabor especial. Lo épico era su sello. Cuando Kevin Quevedo tuvo el segundo gol en sus pies y termina tapando Álvarez se fue ese halo de perfección para recordarles que todo es difícil.

Un gol casi de casualidad. Un tiro libre complicado de Kevin Sandoval que en su intento por despejar, Carlos Beltrán (15’) mete el balón en su propio arco. Lo que no pudo hacer Cristal, lo hicieron ellos mismos. A un gol de los penales, de decidir todo por esa ruleta que nunca será de la suerte.

Los cambios no le funcionaron a Barreto, con una banca poco experimentada -entraron Távara y Sandoval, importantes en la campaña pero no fueron decisivos en la semifinal- y contra el tiempo entró Palacios. Alianza mandaba a Cartagena y Federico Rodríguez para ganar oxígeno y cerraba su campo.

Algunos sustos más al final pero la jerarquía de Alianza termina resolviendo el partido. Un empate que vale una final. Sin show, sin lujos pero con resultados.

