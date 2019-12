Pedro Gallese fue una de las piezas claves para que Alianza Lima consiguiese pasar a la final. Sin embargo, el portero ha pasado una de las peores semanas de su vida, tal como lo afirmó en una publicación a través de su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, días atrás, Pedro Gallese fue ‘ampayado’ por las cámaras de Magaly Medina saliendo de un hotel junto a una mujer que no era su esposa.

Tras la difusión del ampay, Claudia Díaz, esposa del portero de la selección peruana, dio por finalizada su relación e incluso borró las fotos que tenía junto al arquero en redes sociales.

Sin embargo, Gallese no ha dado su brazo a torcer y envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, dedicándole a su aún esposa la victoria de Alianza Lima, con la que pasaron a la final y en la que fue fundamental.

“No tengo excusas y solo me queda trabajar para recuperar la confianza que he dañado” indicó el portero en su publicación en su cuenta de Instagram, para luego dedicarle la victoria a su familia: “Este triunfo va dedicado a ti y a los bebés. La oportunidad que me des la voy a aprovechar al máximo”.