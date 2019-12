Zlatan letal contra Cristiano: “El verdadero Ronaldo es el brasileño”.

Zlatan Ibrahimovic calentó el ambiente en el marco de su regreso a la Serie A de Italia. El delantero sueco dejó la MLS donde en los dos últimos años destacó con la camiseta de Los Ángeles Galaxy. En una reciente entrevista en GQ soltó una frase con destino a Cristiano Ronaldo.

En la entrevista le abordaron el tema sobre la rivalidad que tendrá ahora con Cristiano, quien milita en la Juventus. “¿Encontrarás al verdadero Ronaldo aquí, en Italia?”, le preguntaron al sueco.

Zlatan respondió: “Para nada. El verdadero Ronaldo es el brasileño”, en referencia al Fenómeno, dos veces campeón del mundo con su país.

Ahí no quedó todo, el atacante de 38 años de edad sostuvo que Cristiano Ronaldo destaca en el fútbol por su esfuerzo, más no por su talento. “El suyo (en referencia CR7) no es un talento natural sino el fruto de mucho trabajo”.

¿Cristiano asumió un reto al fichar por la Juventus?, antes esta interrogante el delantero sueco manifestó: “Firmó por un equipo que ha ganado la Serie A siete veces seguidas. Ir a un club así no es un desafío. Si quería un reto, tendría que haber ido a la Juventus cuando estaba en la Serie B para ascenderla a la Serie A y llevarla de nuevo a la cima”.

Como se sabe la relación entre Ibrahimovic y Cristiano ha sido tensa desde siempre. El sueco envió un dardo allá por el 2018 cuando Luka Modric ganó el Balón de Oro.

“Ahora sabemos que esos trofeos no fueron ganados por Cristiano Ronaldo, sino por Florentino Pérez”, expresó en ese entonces.