El futbolista argentino Carlos Tevez se pronunció sobre su continuidad en Boca Juniors, luego de que se difundieran rumores sobre un posible alejamiento del club xeneize y reafirmó su deseo de continuar defendiendo a ese equipo.

“Si me llaman Román (Riquelme) o (Nicolás) Burdisso y me dicen que me tienen en cuenta, yo voy a estar. Yo quiero estar. Quiero seguir jugando. Ojalá sea en Boca Juniors, porque me quiero retirar con esta camiseta”, dijo el popular ‘El Apache'.

El delantero argentino fue enfático en sus declaraciones y fundamentó su decisión de mantenerse unido al club de Buenos Aires, con la siguiente frase: “Sea de cualquier cosa, hasta de utilero, quiero seguir en Boca. No hay otra cosa que me motive, no me mueve nada más”.

Estas declaraciones las brindó en el contexto de las elecciones que se vienen realizando en Boca Juniors y en las que Juan Roman Riquelme postula como segundo vicepresidente por la lista que encabeza Jorge Amor Ameal.

Sobre su relación con el icónico mediapunta, Carlos Tevez sostuvo que le debe un profundo agradecimiento. “Lo que le tuve que decir a él en su momento y las críticas fueron algo que sentía en ese momento. Pero yo soy un agradecido a Román, no sólo por sus palabras sino por todo. Soy un agradecido porque él es el máximo ídolo de la historia del club”.

De esta forma, ambos exseleccionados argentinos pusieron fin a un roce que existía entre ambos y que inició en 2017, con unas desafortunadas palabras de ‘El Apache’, quien cuestionó la decisión de Juan Román Riquelme de retirarse de Boca Juniors.

Dos años después las cosas parecen haber cambiado, según las últimas palabras de Román: "Los hinchas de Boca lo queremos mucho a Carlitos, puede darle mucho a nuestro club. Lo quiero en el equipo, a los ídolos hay que cuidarlos y tratarlos bien”, expresó el ahora candidato a segundo vicepresidente.