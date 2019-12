Andy Ruiz vs. Anthony Joshua: hora, canal y cómo ver la pelea de box por los títulos de los pesados

Andy Ruiz vs. Anthony Joshua EN VIVO EN DIRECTO Azteca 7, Televisa, Space y ESPN 2. La pelea de box se desarrollará el próximo sábado 7 de diciembre desde Arabia Saudita a partir de las 15:00 horas de Perú. La transmisión GRATIS del evento pugilístico podrás seguirlo minuto a minuto aquí por La República Deportes.

El boxeador mexicano Andy Ruiz calentó la previa de la pelea en diálogo con la prensa este miércoles 4 de diciembre y dejó un contundente mensaje para el estadounidense, Anthony Joshua.

El mismo pugilista dejó varias frases que demostraron la confianza que se tiene para esta batalla, luego de lo que fue su triunfo en el primer combate, el que dejó al mundo del boxeo con la boca abierta.

En aquella pelea, las diferencias en las contexturas físicas de ambos eran notorias, donde tenían un tanto arriba al norteamericano, pero el azteca dio de qué hablar y lo derribó a golpes.

“Toda la presión está sobre él, no sobre mí. La presión no está sobre mí, porque conseguí mi sueño, lo hice realidad con muchos golpes hacia el en la primera pelea”, atinó en primera instancia el mexicano Andy Ruiz.

“Por supuesto que quiero más, quiero el legado de Andy Ruiz Jr. Me he preparado muy bien y a eso es a lo que vine a este combate, a vencerlo nuevamente como en la primera oportunidad”, subrayó el boxeador azteca, dando a entender que no se conformó con el primero, sino que va por el segundo.

¿Cuándo se desarrollará la pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua?

Andy Ruiz vs. Anthony Joshua se volverán a ver las caras este sábado 7 de diciembre del 2019. El boxeador mexicano defenderá sus títulos categoría pesados ante el norteamericano en territorio árabe.

¿A qué hora ver la pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua?

La revancha entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua será el sábado 7 de diciembre del 2019. Estos son los horarios del evento pugilístico:

- México 2:00 p.m.

- Perú 3:00 p.m.

- Ecuador 3:00 p.m.

- Colombia 3:00 p.m.

- Bolivia 4:00 p.m.

- Venezuela 4:00 p.m.

- Argentina 5:00 p.m.

- Chile 5:00 p.m.

- Paraguay 5:00 p.m.

- Uruguay 5:00 p.m.

- Brasil 5:00 p.m.

- España 9:00 p.m.

¿En qué canal se transmitirá la pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua?

Los canales encargados de emitir la pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua EN VIVO desde Arabia Saudita son:

- Azteca 7

- Televisa

- Space

- ESPN 2

- DAZN

¿En qué estadio se efectuará la pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua?

La pelea entre Andy Ruiz vs. Anthony Joshua se desarrollará en el Diriyah Arena de Arabia Saudita. Mira el mapa del lugar donde se efectuará el evento de box.