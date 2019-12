Binacional podría afrontar la final sin director técnico. Roberto Mosquera confesó que en las últimas horas ha entrado en desacuerdo con la directiva del Poderoso del Sur respecto a la toma de decisión de dónde jugará la primera final ante Alianza Lima.

Todo partió de una reunión la noche del último miércoles cuando se concretó quién sería su rival en la final de la Liga 1 Movistar. Mosquera expuso su intención de jugar primero de locales en Juliaca, sin embargo, el presidente del club tuvo una opinión contraria.

“Nosotros, el comando técnico, ha instruido al presidente que sería bueno jugar de locales, que es lo más sensato. ¿Por qué?, no lo tomamos como una ventaja de nada porque la forma del torneo hace que nosotros escojamos, así como nosotros íbamos a aceptar lo que iba a decidir Cristal...".

“Ayer he hablado con el presidente y hemos decidido jugar de local (la ida), el presidente no está de acuerdo, él ha dado una medida irrestricta que se tiene que cumplir que es jugar primero en Lima. Yo estoy reunido con mi comando técnico viendo las consideraciones que no es lo mejor porque no hay una explicación de la presidencia del porqué", manifestó en Radio Ovación.

“Nosotros sí tenemos armas fisiológicas que le hemos hecho saber (al presidente), las razones por las cuales podemos jugar primero acá (Juliaca)".

"Al no aceptar la propuesta del presidente obviamente que pongo en riesgo mi puesto, y si tengo si tengo que tomar una decisión y dejar el cargo, lo voy a hacer”, dijo el DT nacional.

Mosquera sostuvo que actualmente su plantel se encuentra en desventaja por el golpe que ha sufrido tras la partida de Juan Pablo Vergara. En la entrevista comentó que sus jugadores no han entrenado en los últimos días y algunos donaron sangre.

Es por eso que sería bueno “jugar en su hábitat natural” (Juliaca) la primera final del campeonato peruano.

Alianza Lima vs. Binacional: fecha, hora y canal del partido de ida por la primera final

¿Cuándo se juega la primera final de la Liga 1?

A pesar de la predisposición de Alianza Lima de postergar la final por el sensible fallecimiento del volante de Binacional, Juan Pablo Vergara, el club puneño anunció que respetarán las fechas programadas, con el propósito de homenajear a su futbolista.

Por ello, el encuentro se jugará, como estaba previsto, este domingo 8 de diciembre. La vuelta tendrá lugar una semana después, el 15 del mismo mes.

¿Qué canal transmitirá el encuentro?

La señal televisiva encargada de llevar este juego será Gol Perú, a través de Movistar. La República Deportes realizará una transmisión gratis por internet con todos los pormenores del compromiso.