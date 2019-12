Un prolongado sismo con epicentro en Juliaca se dio este jueves por la mañana al conocerse del desacuerdo entre Roberto Mosquera y el presidente del club Deportivo Binacional, Juan Carlos Aquino, ¿la razón? el escenario de la primera final de la Liga 1.

El entrenador peruano expresó su deseo de jugar frente a Alianza Lima primero en Juliaca y luego en el Estadio Matute, mientras que el mandamás del club puneño consideraba que era mejor jugar primero en Lima y cerrar como local, al no haber un consenso se fomentó la supuesta renuncia de Mosquera.

Tras una hora de intensa charla, Roberto Mosquera dio a conocer que se mantendrá la idea de jugar este domingo en el Estadio de Juliaca y cerrar la final en el recinto de los blanquiazules.

“He hablado una hora con el presidente. Hemos llegado a un acuerdo con el presidente jugar primero en Juliaca que es lo que le conviene al equipo. Los jugadores ya han sido avisados”, sostuvo el DT del poderoso del sur a RPP.

Sin embargo, el líder de Binacional también hizo mea culpa y se dirigió a Juan Carlos Aquino. “Quiero expresarle mis disculpas al presidente por salir a hablar en la mañana de un tema interno. Desde que hemos llegado acá, el presidente ha buscado condiciones mejores de trabajo”, sostuvo.

Además, Roberto Mosquera aclaró que su intención de elegir que el partido se realice en Puno no es para aprovechar las ventajas de jugar en altura, sino por el momento que atraviesa su plantel.

“Yo no he buscado una ventaja competitiva, sino evaluar nuestro sistema energético. Creo que no era momento de trasladarnos a Lima”, enfatizó el exDT de Alianza Lima.