Sporting Cristal vs. Alianza: Lima Capítulo final

La función debe continuar en homenaje al compañero que cada fin de semana vestía de corto para jugar al fútbol. El balón rodará nuevamente hoy (8 p.m.) para definir al segundo finalista de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima en medio del duelo que viven los jugadores por la triste partida de su colega y amigo Juan Pablo Vergara.

Solo uno podrá seguir en carrera para intentar sellar una buena temporada. Los rimenses quieren tener el derecho de pelear por el bicampeonato, mientras que los íntimos buscan recuperar la memoria del 2017. Los dirigidos por Manuel Barreto llegan en desventaja tras perder por 1-0 en el partido de ida, por lo que el estratega nacional deberá corregir errores para revertir su situación.

Los celestes se mostraron lúcidos con el balón en los pies, pero en los metros finales se nublaron. La falta de gol fue evidente, es por ello que todo hace indicar que Emanuel Herrera, quien regresó a las canchas luego de siete meses el último domingo, podría tener minutos. Martín Távara quedó fuera por lesión y en su lugar ingresará Carlos Lobatón con toda su experiencia. Optimismo íntimo

Los blanquiazules son la otra cara de la moneda, pues llegan con confianza luego de la victoria agónica, gracias a Aldair Fuentes, que les permitió trabajar distinto durante la semana y probablemente le dio a Bengoechea la posibilidad de pensar en cambios con mayor tranquilidad.

El ‘Profesor’ alista más de un nuevo rostro en su once inicial para hoy. Pedro Gallese demostró ser fuerte mentalmente y que los temas extradeportivos no afectaron su trabajo en el arco. La primera novedad podría darse en la defensa, con la inclusión de Rodrigo Cuba por Aldair Salazar, quien culminó el partido anterior con unas molestias. Quien también podría ser tomado en cuenta es Joazinho Arroé en lugar del uruguayo Felipe Rodríguez.

Los íntimos saben que su rival hace daño con el balón en los pies, pero la obligación de encontrar el gol rápidamente podría ser utilizada por la visita, pues la velocidad de sus extremos los hace peligrosos si tienen espacios en los metros finales del campo. Sin duda, el Nacional vivirá un partido vibrante de principio a fin. Es el capítulo final.

La palabra

“Queremos generar más situaciones de gol y eso que nos lleve a ganar el partido. Lo podemos hacer mejor. Me sentiría muy preocupado si me atacan todo el partido y me dominan”.

Manuel Barreto, técnico de Sporting Cristal

“El deseo es clasificar a la final. El partido del otro día fue muy parejo. El resultado de la ida no alcanza para nada, faltan 90 minutos y tenemos que jugar con la misma concentración”.

Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima