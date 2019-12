Movistar EN VIVO | Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO vía GolPerú ONLINE EN DIRECTO por la Liga 1 Movistar. El partido de hoy entre Alianza Lima y Sporting Cristal se juega en el Estadio Nacional por la única semifinal de la Liga 1 desde las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión por Internet del duelo, con las incidencias, goles y jugadas la podrás seguir en la web de La República Deportes.

El vencedor del Alianza Lima vs. Sporting Cristal se medirá ante Deportivo Binacional para conocer al campeón del fútbol peruano en la temporada 2019. El conjunto altiplánico llegó de forma directa a la final del certamen tras ganar el Torneo Apertura y finalizar en el segundo puesto de la tabla acumulada.

El primer partido de la semifinal de la Liga 1 Movistar se llevó a cabo este domingo 1 de diciembre y tuvo como ganador a Alianza Lima. Y es que el elenco ‘blanquiazul’ venció por 1-0 a Sporting Cristal en Matute y tiene una ligera ventaja de clasificar a la gran final del torneo ante Deportivo Binacional.

Movistar EN VIVO Sporting Cristal vs. Alianza Lima: las palabras de Bengoechea

"Primero, mandar un abrazo a toda la familia de Juan Pablo Vergara, es algo muy triste. No sé lo que podemos hacer para ayudar, estamos a la orden para lo que fuera. Nos han chocado mucho las noticias de las últimas horas, las condolencias del caso”, indicó Bengoechea en conferencia de prensa.

“No soy quién para tomar la decisión, si hay que jugar o no hay que jugar. Tampoco estoy en la final y por eso se me hace difícil hablar. En el hipotético caso que nos toque clasificar me pongo a la orden del profesor Mosquera", continuó el técnico de Alianza Lima.

El partido de ida correspondiente a la semifinal de la Liga 1 se pintó de blanquiazul, gracias al tanto que Fuentes consiguió poco antes de terminar el encuentro.

Movistar EN VIVO Sporting Cristal vs. Alianza Lima: las palabras de Barreto

“Lo que diga Binacional, se hace. Si se tiene que jugar en enero que se juegue, no me imagino como deben estar los futbolistas por esta tragedia. Si nosotros que estamos lejos nos ha golpeado...”, manifestó el estratega celeste en conferencia de prensa.

“En Matute era muy difícil no darle a Alianza opciones de gol sesenta o más minutos, y creo que lo logramos. Queremos mejorarlo en la vuelta. Seguramente practicaremos penales, pero espero no sean necesarios. Vamos con toda la fe y las chances intactas para esta semifinal de vuelta", sentenció.

Movistar EN VIVO Sporting Cristal vs. Alianza Lima: ¿En qué horario ver la Liga 1 Movistar?

Revisa la lista de horarios disponible por país para que no te pierdas el duelo en donde se verán las caras Alianza Lima y Sporting Cristal para definir al finalista del torneo peruano.

- México: 7:00 p.m.

- Perú: 8:00 p.m.

- Colombia: 8:00 p.m.

- Ecuador: 8:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 8:00 p.m.

- Bolivia: 9:00 p.m.

- Venezuela: 9:00 p.m.

- Argentina: 10:00 p.m.

- Brasil: 10:00 p.m.

- Chile: 10:00 p.m.

- Paraguay: 10:00 p.m.

- España: 2:00 a.m. (jueves)

Movistar EN VIVO Sporting Cristal vs. Alianza Lima: ¿En qué canal transmiten la Liga 1 Movistar?

Para no perderte los pormenores del Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO por la única semifinal de la Liga 1 Movistar, podrás seguirlo a través de Movistar Deportes, GolPerú y Gol TV.

- México: Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

- Perú: Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

- Colombia: Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

- Ecuador: Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

- Bolivia: Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

- Venezuela: Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

- Argentina: Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

- Brasil: Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

- Chile: Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

- Paraguay: Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

- España: Movistar Deportes EN VIVO, GolPerú EN VIVO, Gol TV ONLINE

Movistar EN VIVO Sporting Cristal vs. Alianza Lima: posibles alineaciones por la Liga 1

Estas serían las alineaciones que presentarían los equipos de fútbol peruano, Sporting Cristal y Alianza Lima, en el dueo que juegan hoy por la Liga 1 Movistar.

Alianza Lima:

Pedro Gallese; Aldair Salazar, Hansell Riojas, Carlos Beltrán, Francisco Duclós (Dylan Caro); Rinaldo Cruzado, Aldair Fuentes, Luis Ramírez; Kevin Quevedo, Adrián Balboa y Federico Rodríguez.

DT: Pablo Bengoechea

Sporting Cristal:

Patricio Álvarez; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Jair Céspedes; Gerald Távara, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Cristian Ortiz, Christófer Gonzales; y Cristian Palacios (Emanuel Herrera).

DT: Manuel Barreto