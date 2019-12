Liverpool vs. Everton EN VIVO ONLINE | Premier League | Hoy miércoles 4 de diciembre desde las 3:15 p.m. (hora peruana) el Liverpool colisionará contra Everton por la fecha 15 de la Premier League en el Estadio Anfield vía ESPN. La República te ofrecerá una trasmisión especial del partido, con el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles, las incidencias y un resumen del juego.

Con 8 puntos en la Premier League, Liverpool se erige como líder invicto de la serie. Y es así como arranca partidos que resultarían decisivos, sobre todo este choque ante Everton.

Entre el 4 de diciembre y el 2 de enero, Liverpool jugará 10 partidos: seis de Premier League, uno de Champions League, uno de Copa de la Liga y dos del Mundial de Clubes. Además, los ‘Reds’ no contarán con Fabinho por una lesión en el tobillo, ni con el portero Alisson por su expulsión en el partido contra Brighton.

En el otro lado de la cancha, el Everton viene de caer por 2-1 ante el Leicester el pasado domingo. Con ellos, los ‘Tofees’ solo suman dos puntos en la Premier League y ahora está en compás de alerta el futuro del entrenador Marco Silva, pues se habla de su salida del equipo inglés.

Liverpool vs Everton EN VIVO: Posibles alineaciones

Liverpool: Adrián, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino y Mané. DT: Jürgen Klopp.

Everton: Pickford, Holgate, Mina, Keane, Sidibe, Schneiderlin, Davies, Digne, Iwobi, Calvert-Lewin y Richarlison. DT: Marco Silva.

