Zenaida Zea

La pronta partida de Juan Pablo Vergara Martínez, a sus 34 años, deja una gran desazón en toda la hinchada juliaqueña y la del Club Deportivo Binacional. Su deceso duele no solo porque deja huérfanos a tres menores, sino también por las circunstancias en que se dio su deceso.

El volante derecho estaba en la mejor etapa de su vida profesional. Habiendo defendido las camisetas del Club Alfonso Ugarte de Puno y el Diablos Rojos de Juliaca, caló profundamente en el público altiplánico, que lo adoptó como un hijo.

Es por eso que, tras su muerte ocurrida en un accidente el pasado lunes, ayer los hinchas y pobladores de Juliaca lo acompañaron para darle el último adiós. Amigos y familiares renegaron por la pérdida del jugador. No entendían cómo murió si luego del accidente se le veía despierto, mientras era llevado a la Clínica Adventista Americana.

Acusan negligencia

Ante la abrupta partida, surgieron conjeturas sobre una posible negligencia médica. Muchos se preguntaron: ¿por qué el banco de sangre de la clínica no estaba abastecido?; y si se necesitaba sangre, ¿por qué no se solicitó oportunamente la misma y se convocó a donantes?

Para el portero Michael Sotillo, no hubo una adecuada atención: “Los que estamos acá nos hemos chocado con una dura realidad. Lamentablemente, en esta región tan grande, cómo es posible que no haya para una resonancia magnética. No se sabe si esto le hubiera salvado la vida, pero se hubiera hallado el punto exacto donde estaba la lesión y se trataba”.

Por su parte, el director técnico Roberto Mosquera, quien no abandonó a Piochi en sus últimas horas, dijo que existen muchas cosas que deben cambiar en Juliaca. Cuestionó que no haya cómo hacer una resonancia magnética. En el homenaje póstumo al jugador, realizado en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, agregó que han habido en el Perú gobernantes corruptos que, junto a sus familias, viven del dinero que necesita Juliaca para salir adelante y ser mejor.

Los restos de Vergara, luego de ser homenajeados en Juliaca, fueron llevados anoche a Lima. Trascendió que la familia pedirá una exhaustiva investigación sobre la atención que recibió Vergara.

Por su parte, el club Binacional confirmó que no suspenderá los partidos de la final.