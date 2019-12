Manchester City vs. Burnley EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN2, se enfrentan en el partido por la Premier League 2019, desde las 1:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio Turf Moor. Sigue el minuto a minuto del duelo de fútbol en vivo por La República con todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El Manchester City, tras tropezar ante el Newcastle (2-2), no puede permitirse el menor paso en falso y tendrán que vencer al Burnley a como de lugar.

El Manchester City no pasó del empate a dos en Newcastle (14º), mientras que el Chelsea perdió el derbi londinense ante el West Ham (13º) de Manuel Pellegrini (1-0).

El escenario no sorprendió al Manchester City de Pep Guardiola en Saint-James Park, ya que la mayoría de equipos utilizan el mismo sistema contra ellos. Un bloque que espera atrás y que busca el máximo de efectividad en ataque.

Manchester City visitará al Burnley (10º), un equipo tenaz pero con problemas ante los grandes -perdió ante Liverpool, Leicester, Chelsea y Arsenal- es una oportunidad para relanzarse y mantener la ventaja de 3 puntos con un Chelsea (4º) que recibirá al Aston Villa (15º).

ESPN2 EN VIVO Manchester City vs. Burnley: canales por la Premier League:

Si deseas seguir todos los pormenores del Manchester City vs. Burnleypor la Premier League EN VIVO, podrás recurrir a los siguientes canales de TV:

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: ESPN2 Brasil, Watch ESPN Brasil

- Chile: ESPN2 Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- Internacional: TalkSport Radio World

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Flow Sports App, Flow Sports PL, Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Play Sur, ESPN Sur

- Perú: ESPN2 Play Sur, ESPN Sur

- España: DAZN Spain

- Estados Unidos: SiriusXM FC, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBC

- Uruguay: ESPN2 Play Sur, ESPN Sur

- Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

ESPN2 EN VIVO Manchester City vs. Burnley: horarios por la Premier League:

Perú: 13:15 p.m.

Chile: 15:15 p.m.

Argentina: 15:15 p.m.

Colombia: 13:15 p.m.

Brasil: 15:15 p.m.

Paraguay: 15:15 p.m.

Ecuador: 13:15 p.m.

México: 12:15 a.m.

Estados Unidos (Miami): 13:15 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 10:15 p.m.

España: 19:15 p.m.

Venezuela: 14:15 p.m.

Bolivia: 14:15 p.m.