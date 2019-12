El repentino fallecimiento de Juan Pablo Vergara la noche de ayer lunes 2 de diciembre conmocionó a todo el país y, sobre todo, al mundo del fútbol. Uno de sus compañeros del Deportivo Binacional, Michael Sotillo, se pronunció al respecto y tuvo fuertes declaraciones sobre la actualidad de la región.

Y es que el reconocido arquero de 35 años no pudo evitar lanzar duras críticas a las autoridades locales y al gobierno por la realidad de Puno. Además, sostuvo que “tienen abandonado” al departamento y un ejemplo de ello es que la clínica que atendió a Vergara no tenía todas las herramientas necesarias para asistirlo.

El experimentado guardameta se mostró desconsolado por la partida de sus compañeros y manifestó que todo el grupo y comando técnico de Binacional se encuentra destrozado por lo sucedido. Sin embargo, señaló que pese a todo deben enfocarse y concentrarse en la final que les tocará jugar frente a Alianza Lima o Sporting Cristal por el título de la Liga 1 Movistar.

“Es una mañana difícil, una pesadilla, no tengo palabras para describir el dolor que no solo siento yo, sino todos mis compañeros. Lo deportivo ya ha pasado a segundo plano, estamos consternados, sabemos que esto tiene que continuar, pero en este momento es difícil pensar en eso, en obtener esa ansiada gloria porque primero está la familia”, señaló a Gol Perú.

Una dura realidad en Puno

“Los que estamos acá nos hemos chocado con una dura realidad, esto se pudo haber evitado. Lamentablemente, esta es región tan grande, cómo es posible que no haya para una resonancia magnética, no se sabe si esto le hubiera salvado la vida, pero con esta máquina hubieran hallado el punto exacto donde estaba la falla y hubieran atacado de frente ahí. Nos hemos topado con esta realidad, ha tenido que pasar esta desgracia para darnos cuenta que tienen abandonada a esta región tan grande y ahora estamos llorando la partida de un futbolista excepcional, que se quedaba entrenando al final de los entrenamientos, que era el perjudicado porque el ‘profe’ le decía: ‘Me gustaría ponerte todos los partidos, pero no puedo por la bolsa de minutos, pero tú vas a jugar la final y tú nos vas a hacer campeonar’. Lamentablemente se truncó su sueño, todos estamos consternados”, declaró Sotillo.

El portero contó lo que pasó luego del accidente: Antes de entrenar nos mandaron la foto y el ‘profe’ canceló el entrenamiento para ir al lugar de los hechos, no llegamos porque ya los había llevado a la clínica, fuimos para allá y nos dijeron que estaban bien, lo vimos a Juan Pablo que se lo llevaban para hacerle una ecografía. Él estaba consciente, tenía un golpe en el labio, él nos dijo que estaba bien, pero todo se fue complicando hasta el desenlace fatal”.

“Esto tiene que seguir, tenemos que sacar fuerzas de donde no las hay, ahora solo hay cabeza para acompañarlo porque sabemos que más tarde su familia se lo llevará a Lima. Vamos a darle la despedida que merece, a partir de mañana pensaremos en el rival que nos pueda tocar”, concluyó.