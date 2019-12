Juan Pablo Vergara falleció tras haber sufrido un accidente automovilístico. Roberto Mosquera, técnico de Binacional, se refirió al buen ‘Juanpi’ y sus grandes virtudes como futbolista y ser humano.

“Valoramos el esfuerzo de estar acá, de rendir un tributo a alguien que se entregó de la manera como lo ha hecho Juan Pablo Vergara. Sus actuaciones y su vida particular y deportiva queda como un ejemplo de lo que debe ser un buen profesional", comenzó Roberto Mosquera.

"La familia está afectada, pero con gestos como los que tienen ustedes hacen que el dolor en algún momento se pueda convertir en recuerdo eterno. De parte del comando técnico, valoramos el que estén acá. Juliaca necesita ver un equipo, creer en algo y estamos haciendo que eso sea posible”, señaló el técnico de Binacional.

“La parte deportiva es inmanejable. No entrenamos dos días. Yo puedo administrar la parte táctica, lo que no se puede administrar es el dolor, el equipo está muy sentido", aseveró Roberto Mosquera.

"No porque haya desaparecido le vamos a crear virtudes, si las tenía. Siempre estaba protegiendo a los que tenían menos edad. Yo creo que no ha sido un jugador cualquiera, era un ser humano lleno de valores. Yo puedo dar fe del tipo de persona que ha sido. Este gesto no lo vamos a olvidar y lo vamos a retribuir dentro del campo”, concluyó el técnico de Binacional.