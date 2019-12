Binacional dispuesto a jugar la final, pese a interés de Alianza y Cristal de postergarla

Deportivo Binacional señaló, a través de sus redes sociales, que afrontará la final del torneo local este domingo 8 de diciembre, pese al fallecimiento de su futbolista Juan Pablo Vergara a causa de un accidente automovilístico.

“El Club Deportivo Binacional agradece el apoyo mostrado por los clubes Alianza Lima y Sporting Cristal en querer aplazar la gran final por el título nacional”, señala en primera instancia el comunicado de Binacional.

“Hoy más que nunca por Juan Pablo Vergara, por la región Puno y sus trece provincias disputaremos la gran final por el título nacional este domingo 8 de diciembre respetando las fechas establecidas”, asegura el mensaje del ‘Poderoso del Sur’.

Previo al comunicado, Alianza Lima y Sporting Cristal, por medio de sus entrenadores, manifestaron su intención de alargar el partido definitorio contra Deportivo Binacional si uno accedía a la final.

“No soy quién para tomar la decisión, si hay que jugar o no hay que jugar. Tampoco estoy en la final y por eso se me hace difícil hablar. En el hipotético caso que nos toque clasificar me pongo a la orden del profesor Mosquera", señaló Pablo Bengoechea.

Manuel Barreto, por su parte, afirmó: “Lo que diga Binacional, se hace. Si se tiene que jugar en enero que se juegue, no me imagino como deben estar los futbolistas por esta tragedia. Si nosotros que estamos lejos nos ha golpeado”.