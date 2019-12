Juan Pablo Vergara, volante del Deportivo Binacional, falleció este lunes tras secuelas de un accidente automovilístico. El deceso del volante de 34 años ha enlutado el fútbol peruano y allegados como el extécnico del equipo puneño, Javier Arce, lamentaron su partida.

El profesor Arce, quien entrenó al Binacional durante nueves meses, de enero a setiembre de 2019, se pronunció en una radio local sobre la lamentable pérdida de Vergara.

PUEDES VER Juan Pablo Vergara falleció tras accidente vehicular

“Me enteré que había tenido un accidente. Hablé con amigos y me dijeron que estaba fuera de peligro. Me tranquilicé un poco. Pero me acabo de enterar de esta terrible noticia. Es algo que no esperaba”, expresó Arce en comunicación con Radio Exitosa.

“Fue uno de los jugadores más importantes. Era exigente consigo mismo y conmigo cuando él no salía en lista. Siempre quería estar. Conversábamos bastante seguido”, sostuvo.

PUEDES VER Federación Peruana de Fútbol se pronuncia tras fallecimiento de Juan Pablo Vergara

Además, envió las debidas condolencias para sus allegados. “Lo único que me queda es ponerme al lado de la familia y pedirles fortaleza en este momento tan difícil", agregó.

Por último, el profesor recordó un momento especial en la vida de Juan Pablo Vergara. “Vivía tan ilusionado con el nacimiento de su hijo, que justo nació cuando estábamos jugando el Apertura. Me acuerdo que le di permiso para que vaya y esté con su pequeño. Lamento más todavía que una criatura se haya quedado sin su padre. Ojalá tenga la ayuda de toda la familia”, finalizó.