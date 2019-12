La sensible partida de Juan Pablo Vergara ha causado conmoción en todo el mundo del fútbol. Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, se refirió a la situación y cómo la afrontarán en caso de enfrentarse a Binacional.

"Primero, mandar un abrazo a toda la familia de Juan Pablo Vergara, es algo muy triste. No sé lo que podemos hacer para ayudar, estamos a la orden para lo que fuera. Nos han chocado mucho las noticias de las últimas horas, las condolencias del caso”, indicó Bengoechea.

PUEDES VER Hijo de Juan Pablo Vergara se despide con sentida carta [FOTO]

“No soy quién para tomar la decisión, si hay que jugar o no hay que jugar. Tampoco estoy en la final y por eso se me hace difícil hablar. En el hipotético caso que nos toque clasificar me pongo a la orden del profesor Mosquera", continuó el técnico de Alianza Lima.

"Entiendo lo que están viviendo, me tocó vivirlo en el 97 cuando perdí a un compañero en un accidente de auto, se nos hizo muy difícil. De mi parte voy a estar a la orden para lo que crean necesario”, aseveró Pablo Bengoechea.

“El título al lado de eso no me cambia para nada. Imagino que tienen una gran tristeza, en estos casos todos los seres humanos somos diferentes, algunos pueden intentar hacer el máximo esfuerzo para regalarle el título y otros no se sienten bien", continúo el DT de Alianza Lima.

"Lo que sí sé que están en un momento difícil es la familia, nosotros tenemos hijos y cuando pasan estas cosas uno es sensible”, contó. “Tenemos futbolistas que también fueron compañeros de Juan Pablo Vergara, vamos a ver cómo reaccionan, es un momento difícil”, concluyó Pablo Bengoechea.